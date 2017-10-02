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Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги

Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги
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Фото: Facebook Алексея Столярова
Заявка "не получила положительного решения руководства".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Руководство Ельцин Центра отказало пранкерам Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову в проведении презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон?".

Пранкер Лексус выложил на своей странице в Facebook официальный ответ президентского центра.

– Благодарим Вас за проявленный интерес к Президентскому центру Б.Н Ельцина и его работе в Екатеринбурге.

В ответ на Ваше письмо от 21 сентября о проведении презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон?" сообщаем, что проведение данного мероприятия не представляется возможным, в связи с тем, что заявка не получила положительного решения руководства, – сообщается в ответе.

На вопрос "Нашей Газеты" представитель Ельцин Центра Елена Волкова заявила, что отказ был обусловлен "большим количеством мероприятий в предполагаемые дни".

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Олег Галимов, 03.10.2017, 15:09
Тэги: Новости
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Горожанин03 октября 2017, 15:52
писатели блин.... эфэсбэшные прихвостни.
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Горожанин03 октября 2017, 16:11
Лехус скинь мне телефон Путина, разговор к нему есть.
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