Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги

Заявка "не получила положительного решения руководства".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Руководство Ельцин Центра отказало пранкерам Алексею Столярову и Владимиру Кузнецову в проведении презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон?".

Пранкер Лексус выложил на своей странице в Facebook официальный ответ президентского центра.

– Благодарим Вас за проявленный интерес к Президентскому центру Б.Н Ельцина и его работе в Екатеринбурге.

В ответ на Ваше письмо от 21 сентября о проведении презентации книги "Вован и Лексус. По ком звонит телефон?" сообщаем, что проведение данного мероприятия не представляется возможным, в связи с тем, что заявка не получила положительного решения руководства, – сообщается в ответе.