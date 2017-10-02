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Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: wikimedia.org
Заявку подали местные жители.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Городок чекистов, расположенный на проспекте Ленина, могут внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Коммерсант". Для этого в Свердловской области организовали рабочую группу.

– Уже есть нормативный документ для формирования рабочей группы. Она займется подготовкой документации по Городку чекистов для подачи заявки на вхождение во всемирный список наследия ЮНЕСКО,— рассказала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова.

Как отметила Игнатова, обращение в управление госохраны о включении объекта в перечень ЮНЕСКО поступило от местных жителей.

– Работа будет долгая, никто не обещает, что она будет завершена за 1 год или за два, – уточнила она.

  • Городок чекистов – комплекс зданий в стиле, построенный в 1929 – 1936 годах в качестве общежития для сотрудников НКВД. Он включен в реестр памятников федерального значения.
  • Во вторник, 3 октября, в Городке чекистов закончились работы по восстановлению поврежденной после пожара крыши.

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Марина Подкорытова, 03.10.2017, 21:15
Тэги: Культура, Жизнь в городе
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