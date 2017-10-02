Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Заявку подали местные жители.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Городок чекистов, расположенный на проспекте Ленина, могут внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Коммерсант". Для этого в Свердловской области организовали рабочую группу.
– Уже есть нормативный документ для формирования рабочей группы. Она займется подготовкой документации по Городку чекистов для подачи заявки на вхождение во всемирный список наследия ЮНЕСКО,— рассказала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова.
Как отметила Игнатова, обращение в управление госохраны о включении объекта в перечень ЮНЕСКО поступило от местных жителей.
– Работа будет долгая, никто не обещает, что она будет завершена за 1 год или за два, – уточнила она.
- Городок чекистов – комплекс зданий в стиле, построенный в 1929 – 1936 годах в качестве общежития для сотрудников НКВД. Он включен в реестр памятников федерального значения.
- Во вторник, 3 октября, в Городке чекистов закончились работы по восстановлению поврежденной после пожара крыши.