Городок чекистов из Екатеринбурга будет бороться за место в списке объектов всемирного наследия ЮНЕСКО

Заявку подали местные жители. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017 Городок чекистов, расположенный на проспекте Ленина, могут внести в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает "Коммерсант". Для этого в Свердловской области организовали рабочую группу. – Уже есть нормативный документ для формирования рабочей группы. Она займется подготовкой документации по Городку чекистов для подачи заявки на вхождение во всемирный список наследия ЮНЕСКО,— рассказала начальник отдела правовой и организационной работы управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области Евгения Игнатова. Как отметила Игнатова, обращение в управление госохраны о включении объекта в перечень ЮНЕСКО поступило от местных жителей. – Работа будет долгая, никто не обещает, что она будет завершена за 1 год или за два, – уточнила она. Городок чекистов – комплекс зданий в стиле, построенный в 1929 – 1936 годах в качестве общежития для сотрудников НКВД. Он включен в реестр памятников федерального значения.

Во вторник, 3 октября, в Городке чекистов закончились работы по восстановлению поврежденной после пожара крыши. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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