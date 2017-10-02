На улицы Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей

Утром город засыпало снегом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге дорожные службы высыпали на дороги 38 тонн смесей против гололеда.

В ночь на 3 октября в Екатеринбурге выпал снег. Ночью на дорогах города работали 17 дорожных машин, которые израсходовали 38,5 тонн противогололедной смеси "Бионорд". Утром снег с тротуаров счищали 26 тракторов и более сотни рабочих, сообщает ЕАН.

Грядущей ночью на линию выйдут 18 комбинированно-дорожных машин, если город снова накроет снегопад. Окончательно технику планируется подготовить к 13 октября.

Утром в Екатеринбурге из-за снегопада произошло 35 ДТП, а улицы встали в девятибалльных пробках. ГИБДД обратилось к водителям с предупреждением из-за непогоды.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!