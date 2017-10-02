Ненужные и теплые вещи предлагают приносить в Ново-Тихвинский женский монастырь

Одежда, которая у кого-то пылится в шкафу, может спасти от холодов нуждающихся.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Срочный сбор теплых вещей для малообеспеченных жителей объявлен в Службе социальной помощи при Ново-Тихвинском монастыре, сообщают сотрудники Александро-Невского Ново-Тихвинского монастыря в Екатеринбурге.

- Сейчас каждый день к нам обращается порядка 30 человек, - рассказывает Ирина Свистунова, координатор Службы социальной помощи во имя святого Иоанна Милостивого. – Помочь просто: пересмотреть свои теплые вещи, и скорее всего, обнаружится верхняя одежда, которую уже больше года не надевали – вероятность 99%, что она уже и не потребуется. Именно эта одежда и обувь и спасет многих людей от холода, а кого-то и от обморожения. В трудной жизненной ситуации может оказаться каждый человек, помогите совсем незнакомому человеку – и вам в тяжелую минуту жизни кто-то поможет.

Фото предоставлено Александро-Невского Ново-Тихвинского монастырем

Сотрудники социальной службы отмечают, что в первую очередь нужны теплые крутки, пуховики и зимняя обувь. Но можно помочь и не такими "крупногабаритными" вещами: требуются также варежки, перчатки, шапки, носки, свитера и самые разные другие шерстяные – пуховые предметы гардероба. Особенно нужна мужская одежда.

– Самая большая трудность – то, что катастрофически не хватает мужской одежды и обуви, – делится Ирина Свистунова. – Причем нужны вещи и для мальчиков, и для подростков, и для взрослых мужчин – и именно такой одежды всегда очень мало. Многим людям мы из-за этого даже не можем помочь.

Пожертвования для нуждающихся принимаются в четверг, пятницу, субботу и воскресенье с 10.00 до 17.00 по адресу ул. Зеленая Роща, 1.

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