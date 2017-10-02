Около 99% жилых домов Екатеринбурга получили отопление

Такие данные приводят в администрации города.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Практически все дома Екатеринбурга получили отопление. Об этом в эфире "41 канала" заявил первый заместитель главы администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко.

– Все социальные объекты, такие как школы, детские сады и больницы подключены к теплу. Все теплоисточники запущены. Также более 99% населения обеспечены теплом, есть несколько вопросов, которые будут решены в течение 1-2 двух дней. Это внешнедомовые или внутридомовые повреждения домов, мешающие пуску тепла.

В ближайшие несколько дней все вопросы будут закрыты. Служба 005 продолжает принимать информацию от горожан, – заявил Кожемяко.