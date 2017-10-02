Рано утром на Вторчермете горела очередная иномарка

Владелец написал заявление в полицию.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу, во вторник утром на Вторчермете горела очередная иномарка.

Вызов в отдел полиции №12 поступил в 04.20. На улице Палисадной горела Skoda Superb.

– По факту возго­рания автомобиля на Палисадной сотрудн­иками полиции провод­ится проверка, – прокомментировали силовики.

Чтобы уточнить все детали происшествия, работала следственная бригада. Владелец сгоревшей машины написал заявление в полицию По итогам пожарно-технической экспертизы будет принято процессуальное решение.

На прошлой неделе в полицию поступило сообщение о том, что горят автомобилей Toyota Camry, Opel Zafira и ГАЗ-3105 на улице Новгородцевой.

Днем раньше в Екатеринбурге горели две иномарки Ssang Yong RX-100 и Honda Accord.

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