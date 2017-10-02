Свердловский Роспотребнадзор рассказал туристам, как отказаться от билетов «Вим-авиа» и вернуть деньги

При этом в случае задержек рейса можно сдать даже так называемые "невозвратные".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области рекомендовало пассажирам, пострадавших от краха авиакомпании "Вим-авиа" , воспользоваться своими правами и вернуть деньги за билеты. Как уточнили в УФАС по Свердловской области, в связи с массовыми задержками рейсов туристы имеют право отказаться от полета и потребовать возмещения убытков и компенсации морального вреда.

На сайте самой авиакомпании указано, что возврат и обмен билета производится строго по месту приобретения авиабилета. При этом при добровольном возврате авиабилетов взимается сбор за операцию возврата в соответствии с условиями применения тарифов.

По данным Роспотребнадзора, в случае задержки рейса пассажир может отказаться от полета. Отказ в данном случае считается вынужденным, и в данной ситуации перевозчик обязан вернуть стоимость авиабилета даже в том случае, если билет являлся "невозвратным".

– Турист имеет право на возмещение убытков и компенсацию морального вреда. Для этого нужно обратиться к перевозчику с претензией о возмещении убытков. Пассажир может потребовать штраф с перевозчика за просрочку доставки пассажира в пункт назначения. Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, – уточнили в ведомстве.

Если же вы решили дождаться рейса и лететь, то имеете право на организацию хранения багажа. Если задержка превышает 2 часа, то пассажиров должны обеспечить напитками, а также дать возможность на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. При задержке на 4 и более часа туристов должны обеспечить горячим питанием. Размещение в гостинице предоставляется при ожидании отправления рейса более 8 часов – в дневное время, и более 6 часов – в ночное время.

В начале прошлой недели авиакомпания "Вим-авиа" прекратила выполнять чартерные рейсы из-за тяжелой финансовой ситуации. Это коснулось нескольких десятков тысяч пассажиров компании как в России, так и за рубежом.

Авиакомпания "Вим-авиа" собирается окончательно вывезти всех своих пассажиров из-за границы 3 октября.

Как сообщает Минтранс России, авиакомпания запланировала на вторник пять рейсов. Туристов вывезут из Антальи в Белгород, Волгоград и Нижневартовск.

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