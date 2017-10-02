В Екатеринбурге изменился маршрут временного автобуса № 7

В час пик он будет ходить каждые 10 минут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге изменили маршрут временного автобуса № 7, который запустили на время закрытия Макаровского моста.

Как сообщает МОАП, теперь он будет курсировать от Драмтеатра до Дворца Молодежи по улицам 8 Марта, проспекту Ленина, Московская, Челюскинцев, Бориса Ельцина.

Интервал движения в час пик составит 10 минут, в выходной день – 20 минут.

Время движения от остановки "Драмтеатр": начало движения в 07.05, окончание в 20.25

Время движения от остановки "Дворец Молодежи": начало в 7.14, окончание в 20.34

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