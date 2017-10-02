В Екатеринбурге к ЧМ-2018 ликвидируют все нелегальные торговые точки

В этом году таких объектов стало на 600 больше.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге планируется ликвидировать все незаконные точки торговли к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в следующем году.

В этом году полицейские задокументировали более 2 тысяч нарушений, когда торговцы самовольно занимали земельные участки. По сравнению с прошлым годом нелегальных торговых точек стало на 600 больше. С половины нарушителей уже взыскали более 7 миллионов рублей, сообщает justmedia.

Рост таких точек связан с тем, что полиция отказывается демонтировать объекты из-за отсутствия помещения для хранения имущества. Чтобы построить такое помещение, требуется несколько миллионов рублей. Пока имущество хранится на штрафстоянке.

Решение этой проблемы будет обсуждаться на межведомственном заседании в прокуратуре в четверг, 5 октября.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!