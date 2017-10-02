В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку Навального

Оппозиционера на 20 дней отправили в спецприемник.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Сторонники Алексея Навального проведут пикеты в его поддержку 7 октября. Подобные мероприятия пройдут в 20 городах страны, в том числе и в Екатеринбурге.

О том, что в уральской столице пикет согласован, сообщил в своем Facebook глава местного фонда Навального Виктор Бармин.

Напомним, что на днях Навального отправили на 20 суток в спецприемник.

- Наш пикет на площади Труда 7 октября в 16.00 согласован. Заявленная тема: "Пикетирование в поддержку требования допустить Алексея Навального до участия в выборах Президента Российской Федерации и против вмешательства органов власти в его законную политическую деятельность". Это не митинг: сцены и звука не будет. Но данный формат публичного мероприятия подразумевает использование плакатов, флагов Российской Федерации, транспарантов и иных средств наглядной агитации, - написал Бармин.