В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп

Следователи начали проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома обнаружили труп мужчины, умершего не менее двух недель назад, сообщает агентство "Между строк".

Жильцы дома на улице Ильича пожаловались в управляющую компанию на то, что в квартирах не работает вытяжка. Во время обследования дома выяснилось, что вытяжку между четвертым и пятым этажом перекрыло тело мужчины. Спасатели, прибывшие на место, сломали стену в смежных квартирах на двух этажах, однако вытащить труп не удалось.

Тогда пришлось разобрать перегородку на пятом этаже. На операцию ушло почти семь часов. Как именно мужчина оказался в вентиляции, пока неизвестно, как и его личность. Следователи на чали проверку.

По данным источника в правоохранительных органах, на теле нет признаков криминальной смерти.

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