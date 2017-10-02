Наверх
Нужны девушки: в Екатеринбурге пройдут съемки клипа для украинского певца Ивана Дорна
20:33, сегодня
В Свердловской области будут судить криминальный дуэт, воровавший с надгробий таблички
19:33, сегодня
В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп
19:26, сегодня
За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста
19:03, сегодня
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Ненужные и теплые вещи предлагают приносить в Ново-Тихвинский женский монастырь
18:46, сегодня
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 ликвидируют все нелегальные торговые точки
18:20, сегодня
Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам
18:00, сегодня1
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Хватит фотографии и комментария: в Екатеринбурге запустили мобильное приложение для жалоб на убитые дороги
17:49, сегодня
На улицы Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей
17:41, сегодня
Свердловский Роспотребнадзор рассказал туристам, как отказаться от билетов "Вим-авиа" и вернуть деньги
16:47, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Свердловчанина убило током из-за водителя КамАЗа
16:42, сегодня
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
16:36, сегодня
В Свердловской области открыли горячую линию по гриппу и ОРВИ
16:11, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
Власти Екатеринбурга отдадут церкви два здания
15:33, сегодня1
Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги
15:09, сегодня3
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
14:35, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
На трассе в Свердловской области бесправный водитель Datsun устроил аварию с КАМАЗом: его пассажирка попала в больницу
14:30, сегодня
В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку Навального
14:23, сегодня
Площадь пожара – 300 "квадратов": в Екатеринбурге загорелся жилой дом
14:23, сегодня
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий
14:12, сегодня
Глава минтранса Свердловской области: "Снег 3 октября – необычно для региона, но весь асфальт мы уже положили"
13:59, сегодня1
В Екатеринбурге пенсионерку зажало между дверями автобуса: она выпала, когда заходила в салон
13:22, сегодня
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры
13:05, сегодня
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш"
12:54, сегодня
В Свердловской области запустили горячую линию по уборке снега
12:42, сегодня
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
Названы марки машин, которые в этом году чаще всего покупали екатеринбуржцы
12:20, сегодня
Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд
12:08, сегодня
В Свердловской области оштрафовали водителя на 200 тысяч за взятку инспекторам ГИБДД
11:34, сегодня
Дети и обучение иностранным языкам
Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике
10:57, сегодня1
Рано утром на Вторчермете горела очередная иномарка
10:50, сегодня
Администрация Екатеринбурга подаст в суд на поджигателя "Космоса"
10:22, сегодня
Екатеринбург встал в километровые пробки из-за снегопада
09:40, сегодня
В Екатеринбурге изменился маршрут временного автобуса № 7
09:13, сегодня
Около 99% жилых домов Екатеринбурга получили отопление
08:50, сегодня
Зима пришла: Екатеринбург замело снегом
08:06, сегодня
По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова "Э!..."
20:27, 02.10.2017
В Нижнем Тагиле на уроке в бассейне погиб мальчик
20:05, 02.10.2017
Из-за ремонта труб полторы тысячи жителей Верх-Исетского района все еще сидят без отопления
19:48, 02.10.2017
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени
19:43, 02.10.2017
Александр Якоб рассказал о судьбе телебашни в Екатеринбурге
19:00, 02.10.20172
В Екатеринбурге две девочки выпали из окна
18:59, 02.10.2017
В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава
18:45, 02.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
18:43, 02.10.2017
Пострадавший от пожара ККТ "Космос" в Екатеринбурге покажет "Матильду"
18:12, 02.10.20171
Стала известна тема ледового городка в Екатеринбурге в этом году
18:10, 02.10.20173
"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"
17:26, 02.10.2017
Будущее состоит из квадратов, линий и абстракций: в музее ИЗО на Воеводина открылась выставка русского авангарда
16:57, 02.10.2017
Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега
16:47, 02.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
16:30, 02.10.2017
Женщину убили за 60 тысяч рублей: в Свердловской области вынесли приговор серовским убийцам
16:22, 02.10.2017
Екатеринбуржцы смогут наблюдать МКС в ночном небе
16:20, 02.10.2017

В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп

В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома нашли труп
16+
Фото: "Между строк"
Следователи начали проверку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Нижнем Тагиле в вентиляции многоквартирного дома обнаружили труп мужчины, умершего не менее двух недель назад, сообщает агентство "Между строк".
 
Жильцы дома на улице Ильича пожаловались в управляющую компанию на то, что в квартирах не работает вытяжка. Во время обследования дома выяснилось, что вытяжку между четвертым и пятым этажом перекрыло тело мужчины. Спасатели, прибывшие на место, сломали стену в смежных квартирах на двух этажах, однако вытащить труп не удалось.
 
Тогда пришлось разобрать перегородку на пятом этаже. На операцию ушло почти семь часов. Как именно мужчина оказался в вентиляции, пока неизвестно, как и его личность. Следователи на чали проверку.
  • По данным источника в правоохранительных органах, на теле нет признаков криминальной смерти.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.10.2017, 19:26
Тэги: Происшествия
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Грипп в Екатеринбурге Опрос Горячее Жизнь в городе Баскетбол Скорая помощь Дело Пьянкова ЖКХ Спорт Высокие технологии Афиша Мода Мистика Рецензия ЖКХ Свердловской области Новости России Финансы Взятки Самолет Футбол Интернет Происшествия Снос монастыря на Качканаре Экономия Погода Криминал Ту 154 Новости дня Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка ЧМ-2018 Военный репортаж Школа Фото Приговор Лошагину Розыск Животные Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Самолет Минобороны упал в Якутии Религия Строительство Коллекторы Деньги Статистика Шоу-бизнес Приостановка полетов в Египет Слухи Пусть говорят Искусство Красота Мировые новости Отключение света Уралмаш, Эльмаш Сибирская язва Гололед Транспорт Расстрел на Депутатской Волейбол Культура Ошибки врачей Смерть Доска позора Парковки Храм святой Екатерины Музыка Медицина Конкурсы Крушение самолета под Ростовом Лайфхак Скандал с Новиковым Расстрел Биатлон Хоккей ДТП Горящие авто В Египте разбился самолет с российскими туристами ВУЗ Отношения Авто Бэби-боксы Транспортная реформа Новый год Развлечения Женщины Истории 9 мая Ельцин-центр История успеха Тест Позитив Война ритуальных агентств Видео История Екатеринбурга Кто заработал Туризм Хэллоуин-2015 Студенты Суд Екатеринбуржцы в разных странах Кризис и санкции Психология СМИ Мужчины Пожар Голодовка в колонии Экономика Необычное Интервью Знаменитости Еда Рейтинг Мотоциклы Политика Выставки Ловец покемонов Скандалы Секс Расписание Бизнес Общественный транспорт Обрушение крыши на Калинина Личное ГИБДД Недвижимость Свердловской области ИГИЛ Здоровье МЧС Грипп Эксклюзив Дорожные воины Репортаж Дом-2 Дети Производство Убийство Ирины Вахрушевой ЗАГС Недвижимость Катастрофа Новости Путин Взрыв Растения Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Дороги Корь Семья 9 мая Мультимедиа Отдых В Екатеринбурге -40 градусов Убийство в Рахмангулово Образование

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru