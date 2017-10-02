В Свердловской области будут судить криминальный дуэт, воровавший с надгробий таблички

Добычу похитители сдавали в пункты приема металла.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Полиция Серова направила в суд уголовное дело в отношении 37-летнего мужчины и 39-летней женщины, которые обвиняются в том, что с начала мая по конец июля крали с кладбищенских надгробий металлические таблички. Также пара промышляла кражами в коллективных садах.

Оба подозреваемых имели проблемы с законом: женщина была судима за кражу, а мужчина отбывал срок за убийство.

– Оба не стремились к законному заработку, общественно-полезному труду, злоупотребляют алкоголем. В 2017 году приехали в Серов и поселились у знакомого, – рассказывает следователь МО МВД России "Серовский" Наталья Кочергина.

Сначала парочка занималась мелкими кражами из коллективных садов поселка Энергетиков, расположенного за территорией кладбища.

Затем мужчина предложил спутнице "построить бизнес" на хищении металлических табличек с надгробий. Он скручивал, а женщина наблюдала.

Добычу похитители сдавали в пункты приема металла. Общий ущерб от их деятельности составил 57 тысяч рублей.

Всего полицейским удалось выявить 28 эпизодов.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело направлено в суд. Похитителям табличек грозит до шести лет лишения свободы.

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