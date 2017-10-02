В Свердловской области открыли горячую линию по гриппу и ОРВИ

Звонить с вопросами о заболеваниях можно будет две недели.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
В Свердловской области открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в областном Роспотребнадзоре.
Две недели, до 16 октября, эпидемиологи будут отвечать на вопросы жителей Свердловской области о профилактике гриппа. Специалистов можно спросить, зачем нужна прививка, как правильно ее ставить и где это можно сделать, можно ли ее совмещать с другими прививками и какие штаммы входят в вакцину от гриппа.
Эпидемиологи также объяснят всем желающим, как правильно носить маску, в каких случаях необходимо обращаться к медикам и дадут рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ у детей.
Телефоны горячей линии:
- Алапаевский
(34346) 3-20-69
(34363) 2-49-06
- Асбестовский
(34365) 6-70-28
8-902-26-030-13
- Ирбитский
(34355) 6-36-45
(34360) 5-34-87
(34349) 2-12- 95
- Каменск-Уральский
8(3439) 36-43-84
- Качканарский
(34344) 2-53-00
(34341) 6-35-21
- Красноуфимский
(34394) 2-30-94
- Нижнетагильский
(3435) 47-64-13
- Первоуральский
(3439) 24-51-17
- Североуральский
(34380) 2-34-56
(34386) 2-18-72
- Серовский
8-952-734-02-10
- Талицкий
(34371) 2-18-98
(34367) 2-24-99
(34375) 2-05-80
- Центральный Екатеринбургский
(343) 375-61-82
- Северный Екатеринбургский
(343) 307-40-77
(34368) 40-44-7
- Южный Екатеринбургский
(343) 266-55-21
(34374) 7-14-51
- Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
(343) 270-15-97
(343) 270-15-62