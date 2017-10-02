В Свердловской области открыли горячую линию по гриппу и ОРВИ

Звонить с вопросами о заболеваниях можно будет две недели.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Свердловской области открыли горячую линию по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ, сообщили в областном Роспотребнадзоре.

Две недели, до 16 октября, эпидемиологи будут отвечать на вопросы жителей Свердловской области о профилактике гриппа. Специалистов можно спросить, зачем нужна прививка, как правильно ее ставить и где это можно сделать, можно ли ее совмещать с другими прививками и какие штаммы входят в вакцину от гриппа.

Эпидемиологи также объяснят всем желающим, как правильно носить маску, в каких случаях необходимо обращаться к медикам и дадут рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ у детей.

Телефоны горячей линии:

Алапаевский

(34346) 3-20-69

(34363) 2-49-06

Асбестовский

(34365) 6-70-28

8-902-26-030-13

Ирбитский

(34355) 6-36-45

(34360) 5-34-87

(34349) 2-12- 95

Каменск-Уральский

8(3439) 36-43-84

Качканарский

(34344) 2-53-00

(34341) 6-35-21

Красноуфимский

(34394) 2-30-94

Нижнетагильский

(3435) 47-64-13

Первоуральский

(3439) 24-51-17

Североуральский

(34380) 2-34-56

(34386) 2-18-72

Серовский

8-952-734-02-10

Талицкий

(34371) 2-18-98

(34367) 2-24-99

(34375) 2-05-80

Центральный Екатеринбургский

(343) 375-61-82

Северный Екатеринбургский

(343) 307-40-77

(34368) 40-44-7

Южный Екатеринбургский

(343) 266-55-21

(34374) 7-14-51

Областное Управление Роспотребнадзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»

(343) 270-15-97

(343) 270-15-62