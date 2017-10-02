Власти Екатеринбурга отдадут церкви два здания

Для этого планируется внести изменения в порядок передачи имущества религиозным организациям.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Администрация Екатеринбурга планирует внести изменения в правила передачи имущества города религиозным организациям, чтобы передать два здания Екатеринбургской епархии. Ранее епархия обратилась к мэрии с просьбой передать два здания на улице Отдыха, сообщает ЕТВ.

По документам здания жилые, сейчас в них расположены кельи женского монастыря. Площадь зданий составляет 591 и 605 квадратных метров. Департамент по управлению муниципальным имуществом не может передавать жилые помещения организациям, сделать это вправе только комитет по жилищной политике.

Чтобы отдать в собственность епархии эти здания, городские власти планируют внести поправки в порядок передачи имущества религиозным организациям. Этот вопрос обсудят на ближайшем заседании гордумы.

Ранее суд отказался передать Екатеринбургской епархии три здания колледжей, расположенные в центре города.

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