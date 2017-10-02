Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
– В периметр вошли 15 участков вокруг стадиона, это 60 домов. У каждой территории свои схемы и регламенты проезда: есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет полностью ограничен за 5-7 часов до матча, – рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.
– Также специалисты будут вести работу по конкретным адресам, к этому подключат 19 управляющих компаний. Планируется организовать общие собрания собственников жилья, где люди будут получать всю информацию. Помимо этого, на каждом подъезде развесят информационные листовки с инструкцией, как получить аккредитацию, – уточнили в мэрии.
- В мае 2018 года жители будут получать специальные транспортные пропуски, где указаны данные владельца, его автомобиля и зоны проживания.
- При этом предприятиям и работникам такие аккредитации получить не получится: сотрудникам компаний предложено в дни матчей ходить пешком или ездить на общественном транспорте.
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