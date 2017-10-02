Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам

Аккредитацию выдадут лишь местным жителям после подачи всех документов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

В Екатеринбурге в связи с ЧМ-2018 около стадиона "Екатеринбург Арена" будет запрещен въезд во дворы во время проведения матчей, уточнили в администрации города. Это правило коснется 60 домов, которые расположены около Центрального стадиона на Репина.

Как рассказали в мэрии, закрытие квадрата улиц будет действовать только в дни матчей с 10 утра до игры и еще 4 часа после ее окончания.

– В периметр вошли 15 участков вокруг стадиона, это 60 домов. У каждой территории свои схемы и регламенты проезда: есть зоны, куда жители смогут заезжать в течение всего дня, а есть те, где проезд будет полностью ограничен за 5-7 часов до матча, – рассказала председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.

Информирование населения о перекрытиях и необходимости получения пропусков будет проходить в нескольких направлениях. Как уточнили в администрации, в феврале 2018 года горожанам напомнят о необходимости аккредитации, документы для этого будут собирать в марте.

Второй этап начнется в мае, когда екатеринбуржцам повторно напомнят о перекрытиях, условиях въезда и выезда.

– Также специалисты будут вести работу по конкретным адресам, к этому подключат 19 управляющих компаний. Планируется организовать общие собрания собственников жилья, где люди будут получать всю информацию. Помимо этого, на каждом подъезде развесят информационные листовки с инструкцией, как получить аккредитацию, – уточнили в мэрии.

В мае 2018 года жители будут получать специальные транспортные пропуски, где указаны данные владельца, его автомобиля и зоны проживания.

При этом предприятиям и работникам такие аккредитации получить не получится: сотрудникам компаний предложено в дни матчей ходить пешком или ездить на общественном транспорте.

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