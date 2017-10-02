Наверх
Ненужные и теплые вещи предлагают приносить в Ново-Тихвинский женский монастырь
18:46, сегодня
За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста
19:00, сегодня
В Екатеринбурге к ЧМ-2018 ликвидируют все нелегальные торговые точки
18:20, сегодня
Во время матчей в Екатеринбурге въезд в район Центрального стадиона будет только по пропускам
18:00, сегодня1
ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс – Один Путь" в Центральной и Восточной Европе
Хватит фотографии и комментария: в Екатеринбурге запустили мобильное приложение для жалоб на убитые дороги
17:49, сегодня
На улицы Екатеринбурга высыпали 38 тонн противогололедных смесей
17:41, сегодня
Свердловский Роспотребнадзор рассказал туристам, как отказаться от билетов "Вим-авиа" и вернуть деньги
16:47, сегодня
ВТБ24 и Уральская палата недвижимости заключат соглашение на "Forum 100+ Russia"
Свердловчанина убило током из-за водителя КамАЗа
16:42, сегодня
ВТБ выдал кредит ведущему производителю газетной бумаги в России
16:36, сегодня
В Свердловской области открыли горячую линию по гриппу и ОРВИ
16:11, сегодня
Клиенты Группы ВТБ открыли сезонные вклады на 5 млрд рублей
Власти Екатеринбурга отдадут церкви два здания
15:33, сегодня1
Ельцин Центр отказал пранкерам Вовану и Лексусу в предоставлении места для презентации книги
15:09, сегодня3
ВТБ расширяет сотрудничество с ОАО "НГК "Славнефть"
14:35, сегодня
ВТБ Капитал стал лауреатом премии Russia PE Awards
На трассе в Свердловской области бесправный водитель Datsun устроил аварию с КАМАЗом: его пассажирка попала в больницу
14:30, сегодня
В Екатеринбурге пройдет пикет в поддержку Навального
14:23, сегодня
Площадь пожара – 300 "квадратов": в Екатеринбурге загорелся жилой дом
14:23, сегодня
Обеспечение доступа к общему имуществу – обязанность собственников
В Екатеринбурге из-за утреннего снегопада произошло 35 аварий
14:12, сегодня
Глава минтранса Свердловской области: "Снег 3 октября – необычно для региона, но весь асфальт мы уже положили"
13:59, сегодня1
В Екатеринбурге пенсионерку зажало между дверями автобуса: она выпала, когда заходила в салон
13:22, сегодня
Опыт Среднего Урала по капремонту вошел в число лучших практик России
100+ Forum Russia в Екатеринбурге соберет мировых звезд архитектуры
13:05, сегодня
В Екатеринбурге инспекторы ГИБДД будут штрафовать водителей за отсутствие знака "Ш"
12:54, сегодня
В Свердловской области запустили горячую линию по уборке снега
12:42, сегодня
Группа ВТБ запустила сервис дистанционного одобрения лимита на банковские гарантии
Названы марки машин, которые в этом году чаще всего покупали екатеринбуржцы
12:20, сегодня
Дело екатеринбургского поджигателя детских веранд передали в суд
12:08, сегодня
В Свердловской области оштрафовали водителя на 200 тысяч за взятку инспекторам ГИБДД
11:34, сегодня
ВТБ24 объявил конкурс на лучшие частные инвестиции
Екатеринбургский сторонник Навального объявил голодовку в спецприемнике
10:57, сегодня1
Рано утром на Вторчермете горела очередная иномарка
10:50, сегодня
Администрация Екатеринбурга подаст в суд на поджигателя "Космоса"
10:22, сегодня
Дети и обучение иностранным языкам
Екатеринбург встал в километровые пробки из-за снегопада
09:40, сегодня
В Екатеринбурге изменился маршрут временного автобуса № 7
09:13, сегодня
Около 99% жилых домов Екатеринбурга получили отопление
08:50, сегодня
Зима пришла: Екатеринбург замело снегом
08:06, сегодня
По следам Гоголя: в Екатеринбурге представили премьеру спектакля Лифанова "Э!..."
20:27, 02.10.2017
В Нижнем Тагиле на уроке в бассейне погиб мальчик
20:05, 02.10.2017
Из-за ремонта труб полторы тысячи жителей Верх-Исетского района все еще сидят без отопления
19:48, 02.10.2017
Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени
19:43, 02.10.2017
Александр Якоб рассказал о судьбе телебашни в Екатеринбурге
19:00, 02.10.20172
В Екатеринбурге две девочки выпали из окна
18:59, 02.10.2017
В Екатеринбурге начнут судить Виталия Сиволапа, обвиняемого в убийстве пристава
18:45, 02.10.2017
Группа ВТБ запустила акцию для состоятельных клиентов
18:43, 02.10.2017
Пострадавший от пожара ККТ "Космос" в Екатеринбурге покажет "Матильду"
18:12, 02.10.20171
Стала известна тема ледового городка в Екатеринбурге в этом году
18:10, 02.10.20173
"Автомобилист" одержал волевую победу над "Адмиралом"
17:26, 02.10.2017
Будущее состоит из квадратов, линий и абстракций: в музее ИЗО на Воеводина открылась выставка русского авангарда
16:57, 02.10.2017
Свердловские гаишники попросили начинающих водителей не садиться за руль из-за снега
16:47, 02.10.2017
Чистая прибыль ВТБ увеличилась в 3 раза и составила 68,7 млрд рублей
16:30, 02.10.2017
Женщину убили за 60 тысяч рублей: в Свердловской области вынесли приговор серовским убийцам
16:22, 02.10.2017
Екатеринбуржцы смогут наблюдать МКС в ночном небе
16:20, 02.10.2017
В Екатеринбурге стартовал конкурс "Народный участковый"
15:49, 02.10.2017
В Свердловской области вахтовик напал на коллегу с ножом за то, что он не отвечал на звонки
15:10, 02.10.2017
"Через год поеду за золотой медалью": НАША пообщалась с вице-чемпионкой мира среди парикмахеров из Ревды
15:07, 02.10.2017

За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста

За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста
16+
Фото: Игорь Труш / "Наша Газета"
На них пойдет основная нагрузка после сноса половины конструкций.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017

Во время перекрытия Макаровского моста в минувшие выходные рабочие улучшили прочность опор сооружения, сообщили в мэрии.

– В выходные строители усилили диафрагму части моста, которая будет стоять после демонтажа трети конструкций, теперь рабочие выносят инженерные коммуникации, – сообщил председатель комитета по транспорту Игорь Федотов. 

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!
Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 03.10.2017, 19:00
Тэги: Строительство, Жизнь в городе
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Убийство в Рахмангулово Выставки Суд Путин Семья Производство ЧМ-2018 Общественный транспорт Тест Медицина Отношения Образование Ельцин-центр Голодовка в колонии Рецензия Гололед Фото Спорт Женщины Екатеринбуржцы в разных странах Транспорт Дом-2 Самолет Минобороны упал в Якутии Скандалы Школа Военный репортаж Горячее Красота Деньги Еда Слухи ЖКХ Горящие авто Смерть Ошибки врачей Знаменитости Взятки Хоккей Новый год Развлечения Истории 9 мая Мужчины Пусть говорят Музыка Авто Хэллоуин-2015 Расписание Пожар В Египте разбился самолет с российскими туристами Грипп в Екатеринбурге ЖКХ Свердловской области Грипп История успеха Скандал с Новиковым Дети ВУЗ Коллекторы Корь Розыск Политика Жизнь в городе Волейбол Недвижимость Свердловской области Здоровье ИГИЛ Приостановка полетов в Египет Мультимедиа Погода Мода Новости России ГИБДД Интервью История Екатеринбурга Шоу-бизнес МЧС Транспортная реформа Секс Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Убийство Ирины Вахрушевой Сибирская язва Война ритуальных агентств Парковки Скорая помощь Видео Мотоциклы Бэби-боксы Храм святой Екатерины Футбол Растения Религия Самолет Высокие технологии Кризис и санкции Позитив Бизнес Мистика Личное Репортаж Криминал Животные Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Туризм Психология Взрыв Ловец покемонов Расстрел Конкурсы Дорожные воины СМИ Ту 154 Отдых Афиша Крушение самолета под Ростовом Эксклюзив Культура Строительство Экономика Рейтинг Снос монастыря на Качканаре Финансы Экономия Новости Баскетбол Биатлон Дело Пьянкова Катастрофа Обрушение крыши на Калинина ЗАГС Недвижимость Приговор Лошагину Лайфхак Статистика Расстрел на Депутатской Доска позора ДТП Студенты Интернет Мировые новости В Екатеринбурге -40 градусов Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Отключение света Уралмаш, Эльмаш Необычное Опрос 9 мая Дороги Кто заработал Новости дня Происшествия Искусство

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru