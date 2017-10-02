За выходные рабочие укрепили часть опор Макаровского моста

На них пойдет основная нагрузка после сноса половины конструкций.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.10.2017
Во время перекрытия Макаровского моста в минувшие выходные рабочие улучшили прочность опор сооружения, сообщили в мэрии.
– В выходные строители усилили диафрагму части моста, которая будет стоять после демонтажа трети конструкций, теперь рабочие выносят инженерные коммуникации, – сообщил председатель комитета по транспорту Игорь Федотов.
- Полное закрытие Макаровского моста планируется с 7 по 23 октября. После завершения работ, начиная с 23 числа, на остающейся в эксплуатации части моста для трамваев будет организовано реверсивное движение по одним путям, для машин оставят по одной полосе в каждом направлении.
- Такая схема движения пока планируется и в дни проведения игр ЧМ-2018 летом следующего года.