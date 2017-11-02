Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса

Зоя Озорнина брала деньги от клиентов на "решение вопроса".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Адвоката Дмитрия Лошагина Зою Озорнину лишили адвокатского статуса за получение денег от родителей клиента "на решение вопроса".

Озорнину отстранили от работы после того, как стало известно, что она получила от родителей подзащитной деньги на "решение вопроса". 19-летнюю клиентку Озорниной обвиняли в распространении наркотиков через интернет-магазин. По версии следствия, девушка делала закладки с веществами для тех, кто оплатил наркотики. На суде обвиняемая говорила, что делала записи в тетради о закладках по просьбе знакомого, не зная, что они означают. Однако девушку признали виновной и отправили в колонию на долги срок, а адвокат оставила деньги себе, сообщает Ura.ru.

После рассмотрения апелляции, которую суд не удовлетворил, родители девушки сообщили, что дали Озорниной крупную сумму денег за "решение вопроса". Подсудимая в итоге отправилась за решетку, а адвокат оставила деньги себе. Родственники осужденной написали на Озорнину заявление в правоохранительные органы.

На сайте Адвокатской палаты Свердловской области указано, что адвокатский статус Озорниной прекращен, как и ее мужа Геннадия Озорнина. В палате сообщили, что проверка нашла подтверждение обвинению, которое выдвинуто против Озорниной, которая теперь больше не сможет работать адвокатом. Сама Озорнина обвинения в свою сторону отрицает.

Зоя Озорнина защищала екатеринбургского фотографа Дмитрия Лошагина, которого приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство своей жены.

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