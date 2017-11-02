Екатеринбург украсят к Новому году до декабря

В городе объявили конкурс на лучшее украшение здания или территории.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб поручил украсить город к Новому году до 1 декабря.
В Екатеринбурге открылся сезон новогоднего украшения фасадов и территорий. Любой желающий может поучаствовать в конкурсе на лучшее праздничное оформление.
– Такое соревнование позволит не только поддержать новогодние традиции, отточить навыки художественно-эстетического оформления, создать праздничный облик города, но самое главное — обеспечит праздничное настроение горожанам и гостям уральской столицы, – рассказали в администрации Екатеринбурга.
В конкурсе могут участвовать организации любой формы собственности. В этом году в конкурсе есть две номинации: «Лучшее новогоднее оформление» и «Лучшая новогодняя витрина». Соревнование пройдет поэтапно: первый этап продлится с 20 до 27 декабря, второй - с 8 по 16 января.
- Работы по украшению зданий и территорий необходимо завершить к 1 декабря. С этого дня и до 18 декабря будут приниматься документы на участие в конкурсе.
- Студенты Уральского государственного архитектурно-художественного университета подготовили эскизы, которые можно использовать при оформлении объектов.