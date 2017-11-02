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Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию

Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
По требованию прокуратуры ему произвели перерасчет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Пенсионный фонд России Кировского района Екатеринбурга неправильно начислял пенсию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из пенсионеров подал жалобу, что ему не начислили дополнительную сумму, которая ему полагается по инвалидности.

– Согласно записям в трудовой книжке, в период с января 1997 года по декабрь 2012 года мужчина работал в ООО "Адонис". Вместе с тем, на момент назначения пенсии в выписке из лицевого счета отсутствовали сведения о сумме начисленных страховых взносов, – добавили в прокуратуре.

В 2016 году юридическое лицо прекратило существование, но передало в пенсионный фон сведения о стаже и страховых взносах за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2003 года.

  • Несмотря, на это в пенсионном фонде не учли страховые взносы с 2013 по 2015 года, а следовательно, пенсионеру выдавали меньше денег, чем ему полагалось.
  • По требованию прокуратуры мужчине произвели перерасчет пенсии за вышеуказанный период.

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Олег Галимов, 03.11.2017, 14:35
Тэги: Деньги, Новости
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Горожанин03 ноября 2017, 14:43
В пенсионном фонде сплошной обман! Меня обманули на 156 р, а страховые взносы за 02 г не нашла, рукой махнула, пусть подавятся! Работала официально! Кроме этого снижают пенсии, сестре в 13 г на 500 р, а брату на 1150 р, отмазка, у сестры 3 детей, а брату как бабе насчитали . Слова пенсионного фонда.
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