Жителю Екатеринбурга два года неправильно начисляли пенсию

По требованию прокуратуры ему произвели перерасчет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Пенсионный фонд России Кировского района Екатеринбурга неправильно начислял пенсию, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Один из пенсионеров подал жалобу, что ему не начислили дополнительную сумму, которая ему полагается по инвалидности.

– Согласно записям в трудовой книжке, в период с января 1997 года по декабрь 2012 года мужчина работал в ООО "Адонис". Вместе с тем, на момент назначения пенсии в выписке из лицевого счета отсутствовали сведения о сумме начисленных страховых взносов, – добавили в прокуратуре.

В 2016 году юридическое лицо прекратило существование, но передало в пенсионный фон сведения о стаже и страховых взносах за период с 1 января 2002 года по 31 декабря 2003 года.

Несмотря, на это в пенсионном фонде не учли страховые взносы с 2013 по 2015 года, а следовательно, пенсионеру выдавали меньше денег, чем ему полагалось.

По требованию прокуратуры мужчине произвели перерасчет пенсии за вышеуказанный период.

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