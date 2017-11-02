Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

Документы выдают только тем, кому не нужно проходить собеседование.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
Американские генконсульства возобновили выдачу виз в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на посольство США в Москве.
Визы выдают тем, кто раньше уже получал визу США и кому не нужно проходить собеседование. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы такого же типа должно пройти не более года.
Напомним, США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в августе 2017 года. Поводом стало сокращение сотрудников дипмиссии в России. С 1 сентября процесс выдачи документов возобновился только в Москве.