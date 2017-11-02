Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз

16+ Фото: Wikimedia Commons

Документы выдают только тем, кому не нужно проходить собеседование. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017 Американские генконсульства возобновили выдачу виз в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке, сообщает Газета.ru со ссылкой на посольство США в Москве. Визы выдают тем, кто раньше уже получал визу США и кому не нужно проходить собеседование. При этом с момента истечения срока действия предыдущей визы такого же типа должно пройти не более года. Напомним, США приостановили выдачу неиммиграционных виз по всей России в августе 2017 года. Поводом стало сокращение сотрудников дипмиссии в России. С 1 сентября процесс выдачи документов возобновился только в Москве.

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

, 03.11.2017, 09:15

Тэги:

Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 03.11.2017, 09:15Тэги: Туризм Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: