Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам

Его строительство обойдется в 23 миллиона рублей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В мэрии Екатеринбурга рассказали о нововведениях, которые появятся в ледовом городке Екатеринбурга в этом году. Как передает корреспондент НАШЕЙ, увеличится количество касс, и появится возможность оплаты по безналу.

Темами городка в этом году станут 295-летие Екатеринбурга, ЧМ-2018 и ЭКСПО, на проведение которого претендует уральская столица. Городок украсят эмблемы Чемпионата мира и ЭКСПО, также в администрации предложили добавить и эмблему города.

Напомним, что в этом году ледовый городок обойдется городскому бюджету в 23 миллиона рублей.

Ранее НАША писала, что екатеринбуржцы собирают подписи под петицией, чтобы вернуть в ледовый городок живую ель.

Добавим, что Екатеринбург должны украсить к Новому году до 1 декабря.

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