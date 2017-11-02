Ледовый городок на площади 1905 года будет работать до 21 января: в администрации раскрыли все тайны строительства

Главным сюрпризом будут огромный торт со свечами, Екатеринбург в миниатюре и золотые шары на елке.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб 1 ноября подписал постановление о строительстве ледового городка на площади 1905 года. Как узнала "Наша Газета" на заседании оргкомитета, парковка на площади 1905 года будет закрыта с 13 ноября до 28 января включительно.

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Как рассказал заместитель главы по вопросам социальной политики Михаил Матвеев, городок будет работать с 29 декабря по 21 января, с 22 по 28 января проведут его демонтаж.

В итоге 29 января парковка на площади уже должна открыться.

– Традиционно в городке состоится фестиваль ледовой скульптуры и новогодняя ярмарка, генеральным заказчиком выступает управление культуры Екатеринбурга. Ярмарка также будет проходить с 29 декабря до 21 января. Начало строительства самого городка запланировано на конец ноября. Будет три главных темы: день рождения Екатеринбурга, ЧМ-2018 и ЭКСПО-2025. Световое шоу на здании администрации есть в планах, но пока обращения главного спонсора, "Русской медной компании", к нам не поступало, – уточнил Матвеев.

Он также попросил подрядчика, которым в очередной раз выступает "Айс-проект 2000", при строительстве учесть минусы прошлого года: у администрации были претензии по иллюминации елки, распределению пространства, в этот раз предложили сделать больше горок и активностей для детей, увеличить количество касс, ввести оплату безналом.

– Важно не забывать убирать снег с территории городка, независимо от погоды, сделать больше света, настроить звук. Хотелось бы организовать камеры хранения для потерянных вещей, – уточнил Матвеев. Основными скульптурами станут фигуры в старинной одежде На заседании оргкомитета была озвучена главная тема ледового городка-2017 "С днем рождения, любимый город!". Основная его часть будет посвящена истории города , его зарождению, развитию из завода в современный миллионник. Главной темой фестиваля ледовой скульптуры станет чемпионат мира по футболу, а в честь ЭКПО-2025 установят современную эмблему, которую впишут в скульптурную композицию. Как рассказал замдиректора компании-подрядчика "Айс-проект 2000" Николай Наумчук, много ледовых скульптур будет сделано в старинном стиле, в городке будут стоять фигуры людей в одежде 18 века, рядом установят огромную карету. Планируется построить здание первого кафедрального собора, который раньше стоял на площади 1905 года, а рядом с ним – здание железоделательного завода с крутящимися шестеренками. Внутрь ледяного торта можно будет заходить Главной "фишкой" городка станет огромный торт на каркасе, из снега и льда, на нем будет установлено 295 свечей – по количеству лет Екатеринбурга. Внутрь сооружения можно будет зайти, там гостей ждет сюрприз – столица Урала в миниатюре. Строители выпилят изо льда маленькие Каменный цветок, основные здания и сооружения, например, "Высоцкий", Центральный стадион, Екатеринбург-сити. Вход в городок будет сделан в виде верстовых столбов. Будет и отдельный детский уголок: в нем сделают лабиринт, а также установят много фигурок животных. Саму 50-метровую искусственную елку перенесут ближе к памятнику Ленину, где она стояла и в позапрошлые годы. – Мы учли все пожелания, перебрали подсветку елки, теперь она должна будет хорошо работать, часть контактов вышла из строя – их заменили. В этом году ее впервые украсили большими золотыми шарами, чтобы она была красива и днем без подсветки, – уточнил Наумчук. Горок будет больше, а аттракционов меньше Традиционно в ледовом городке изо льда вырубят Деда Мороза, Снегурочку, а также символ нового года – собаку. Среди ледовых композиций также будут "Плотинка", "Собака на сене". Ледовый городок украсят декоративными уличными фонарями и подсветкой, поставят скамейки. По сравнению с прошлым годом будет больше на три горки. А вот аттракционы планируется немного ужать: они будут более компактными и установлены только на парапете. Организаторы обещали решить вопрос и по очередям к кассам: количество касс увеличат, в этом году будет работать безналичный расчет, около них будет работать система "змейки". – В прошлом году в новогоднюю ночь, к сожалению, не было слышно поздравлений президента с экрана. В этом году мы увеличим мощности, установим дополнительные колонки, – уточнил руководитель компании-подрядчика. В городке также установят логотипы ЭКСПО и чемпионата мира по футболу. В администрации Екатеринбурга предложили также сделать и герб города.

Стоимость ледового городка в этом году выросла на несколько миллионов: компания-подрядчик обещала построить его за 22,9 миллионов рублей.

Кроме этого, весь Екатеринбург к 1 декабря должен быть украшен в новогоднем стиле.

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