Пристрой с кафе Lamadjo скоро снесут: лепешки можно будет покупать в бывшем ТЦ Mondial около «Гринвича»

Правда, там тоже пока нет ясности, оформлены ли все документы для его открытия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

Уличное кафе стрит-фуда Lamadjo переезжает в здание рядом с "Гринвичем", где раньше был салон шуб Mondial, написал "Деловой квартал". Снос летнего павильона на Малышева-8 марта запланирован уже на начало ноября.

Кафе армянской кухни готовятся открыть в торговом центре на Радищева,1.

– Сейчас мы ведем ремонт самого помещения, уже повесили вывеску. Думаю, откроемся на следующей неделе. Павильон на Малышева, к сожалению, придется закрыть, в скором времени его снесут. В долгих баталиях с властью мы решили отступить. Сейчас съезжаем в подвал, делаем ремонт и будем работать и там тоже, – уточнил директор Lamadjo.

При этом торговый центр на перекрестке улиц Радищева — 8 Марта в октябре 2016 года был закрыт и опечатан судебными приставами, которые заявили, что здание считается объектом незавершенного строительства из-за того, что не были сданы все документы по противопожарной безопасности. Тогда всех арендаторов, включая "Галамарт", Mondial и Newton, заставили съехать.

Как уточнил директор Lamadjo, документы об аренде он уже подписал.

Еще в августе в МУГИСО вынесли решение о сносе уличного павильона на Малышева, суды до этого проходили в течение 2 лет.

Весной 2015 года "Дом обороны" на углу Малышева и Воеводина, пристрой к которому сделал Lamadjo, был признан объектом культурного наследия. Представители МУГИСО потребовали от собственника снести павильон.

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