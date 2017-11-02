Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет

Найти вандалов удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Ленинском районном суде Екатеринбурга будут судить двух братьев – уроженцев Курганской области. Они обвиняются в совершении вандализма и краже, совершенной по предварительному сговору.

По версии следствия, вечером 19 августа на улице Павла Шаманова двое обвиняемых вырвали из рук скульптуры, символизирующей "Воздушно-десантные войска", полноразмерную копию автомата Калашникова. В момент инцидента оба мужчины были нетрезвые, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

– Сумма причиненного ущерба составила свыше 100 тыс. рублей, – сообщили в ведомстве.

В "УК Академической", которой принадлежал постамент "Солдаты России", корреспонденту НАШЕЙ пояснили, что установить личности и адрес злоумышленников удалось благодаря системе видеонаблюдения.

– Мы оперативно смогли установить их личности и адрес и передать их в полицию. Видимо они не знали, что у нас есть такая система. В Академическом эти браться снимали квартиру. Очень жаль, что они совершили такой поступок, – прокомментировал представитель УК Сергей Серебренников.

За вандализм мужчинам грозит наказание до 3 лет лишения свободы, а за кражу, совершенную по предварительному сговору, – до 5 лет заключения. Также с них планируется взыскать ущерб в пользу "УК Академическая".

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