Наверх
За один день в Екатеринбурге под колеса машин попали три пешехода
13:46, сегодня
Клиенты Группы ВТБ проведут ноябрьские праздники в России
13:55, сегодня
Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет
13:26, сегодня
В Екатеринбурге мигрант задушил мойщицу посуды ради украшений и телефона
13:12, сегодня
Группа ВТБ внедряет селфи-аутентификацию в офисах розничной сети
Автобус Екатеринбург – Нижний Тагил врезался в грузовик: три пассажира в больнице
12:55, сегодня
Ледовый городок Екатеринбурга будет посвящен трем темам
12:28, сегодня
Ежедневный обзор ВТБ: Евро-доллар не отреагировал на заседание ФРС, зато фунт обвалился после заседания Банка Англии
12:06, сегодня
В Свердловской области запустят экологическую акцию "Сдай батарейку – сохрани окружающий мир!"
В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского
11:55, сегодня
Защитника Лошагина лишили адвокатского статуса
11:48, сегодня
В России увеличат размер больничных и декретных
11:22, сегодня
ВТБ повысил ставки по сезонному вкладу "Громкая выгода"
В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови
10:58, сегодня
Пристрой с кафе Lamadjo скоро снесут: лепешки можно будет покупать в бывшем ТЦ Mondial около "Гринвича"
10:35, сегодня
В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировали почти 30 человек
09:50, сегодня
В Екатеринбурге пройдет IV Национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech
Консульство США в Екатеринбурге возобновило выдачу виз
09:15, сегодня
Выходные в Екатеринбурге с 4 по 5 ноября: Танец драконов, испытание джунглями и Мыльные выкрутасы
09:00, сегодня
Екатеринбург украсят к Новому году до декабря
08:55, сегодня
Кредитный портфель розничного бизнеса ВТБ в УрФО превысил 200 млрд рублей
Екатеринбургский театр оперы и балета получил 15 номинаций на премию "Золотая маска"
08:39, сегодня
Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге
08:18, сегодня
Свердловчанка отдала 2,5 миллиона рублей за снятие проклятия
21:02, 02.11.20171
В Екатеринбурге состоится IV Национальный чемпионат рабочих профессий WorldSkills Hi-Tech
Буддистов из общины на горе Качканар признали сектантами
20:27, 02.11.2017
Россияне назвали порогом бедности доход в 20 тысяч рублей
19:55, 02.11.2017
Главный эпидемиолог Екатеринбурга рассказал, как обезопасить себя от гриппа этой зимой
19:20, 02.11.2017
Розничный бизнес ВТБ увеличивает ставки по вкладам в долларах США
В Нижнем Тагиле у воспитанников детсада из-за сырости завелись споры грибка в горле
18:44, 02.11.2017
Областное правительство списало долги Ельцин Центру
18:22, 02.11.2017
В Нижнем Тагиле сняли с должности руководителя отдела полиции, где после допроса умер задержанный
17:58, 02.11.2017
Двор и дом, в которых хочется жить
В Свердловской области будут штрафовать "собачников"
17:47, 02.11.20171
Россияне могут остаться без билетов на ЧМ-2018 из-за технических сбоев
17:28, 02.11.2017
Футболисты "Урала" разыграли болельщиков по телефону
17:04, 02.11.2017
Свердловские полицейские спасли семью из пожара
16:29, 02.11.2017
Два директора из Екатеринбурга прошли в суперфинал всероссийского конкурса учителей
16:18, 02.11.2017
Ежедневный обзор по валютному рынку ВТБ: Ждем роста евро-доллара по итогам заседания ФРС
15:57, 02.11.2017
Прививку против ротавируса и ветрянки включат в национальный календарь с 2020 года
15:55, 02.11.2017
Бывшего кандидата в губернаторы Свердловской области уволили за прогулы
15:16, 02.11.20172
В Нижнем Тагиле вновь будут проводить военную выставку
15:03, 02.11.20173
ГИБДД ужесточит требования к автошколам
14:50, 02.11.2017
Отборочные концерты на Старый Новый Рок набирают обороты
14:46, 02.11.2017
Пенсии и перерасчеты в Свердловской области предлагают оформлять через мобильный телефон и интернет
14:28, 02.11.2017
Повышение уровня безопасности услуги Интернет-банка Уралтрансбанка
14:23, 02.11.2017
Свердловские туристы застряли в ОАЭ из-за многочасовой задержки рейса
14:13, 02.11.2017
Сбежавшего из уральской колонии "зэка" задержали в Краснодарском крае
14:00, 02.11.20172
В Свердловской области торговали редкими леопардами из Красной Книги
13:50, 02.11.20172
Дело поджигателя "Космоса" передали в суд
13:04, 02.11.2017
В Свердловской области подскочили цены на мороженое, сыры и алкоголь
12:27, 02.11.20172
В Свердловской области любителей парковаться на газонах будут наказывать рублем
12:25, 02.11.20173
В зоопарке Екатеринбурга родились три львенка
12:12, 02.11.2017
Дедушка умер в больнице: в Свердловской области водитель сбил 81-летнего пешехода и сбежал
11:57, 02.11.2017
Свердловчане лишились 56 миллионов рублей из-за долгов за электричество
11:39, 02.11.20172
Держитесь, будут пробки: в новом сезоне дорожники начнут масштабные работы на Вторчермете
11:13, 02.11.2017
В Екатеринбурге отправили за решетку дилера, у которого нашли 30 килограмм наркотиков
10:59, 02.11.2017
Под Екатеринбургом образовалась большая пробка из-за сбитого лося
10:14, 02.11.2017
"Радоваться надо, а я в панике": Минкультуры выделило полтора миллиона "Коляда-театру"
09:55, 02.11.2017

Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет

Мужчинам, укравшим автомат у скульптуры десантника в Академическом, грозит до восьми лет
16+
Фото: uk-akadem.ru
Найти вандалов удалось благодаря камерам видеонаблюдения.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Ленинском районном суде Екатеринбурга будут судить двух братьев – уроженцев Курганской области. Они обвиняются в совершении вандализма и краже, совершенной по предварительному сговору.

По версии следствия, вечером 19 августа на улице Павла Шаманова двое обвиняемых вырвали из рук скульптуры, символизирующей "Воздушно-десантные войска", полноразмерную копию автомата Калашникова. В момент инцидента оба мужчины были нетрезвые, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

– Сумма причиненного ущерба составила свыше 100 тыс. рублей, – сообщили в ведомстве.

В "УК Академической", которой принадлежал постамент "Солдаты России", корреспонденту НАШЕЙ пояснили, что установить личности и адрес злоумышленников удалось благодаря системе видеонаблюдения.

– Мы оперативно смогли установить их личности и адрес и передать их в полицию. Видимо они не знали, что у нас есть такая система. В Академическом эти браться снимали квартиру. Очень жаль, что они совершили такой поступок, – прокомментировал представитель УК Сергей Серебренников.

  • За вандализм мужчинам грозит наказание до 3 лет лишения свободы, а за кражу, совершенную по предварительному сговору, – до 5 лет заключения. Также с них планируется взыскать ущерб в пользу "УК Академическая".

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Евгений Стоянов, 03.11.2017, 13:26
Тэги: Суд, Необычное
Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»:

Нет комментариев к данной публикации

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения»
Жизнь в городе Новый год Рейтинг Расписание Грипп в Екатеринбурге Взрыв В Египте разбился самолет с российскими туристами Хэллоуин-2015 Ловец покемонов Искусство Война ритуальных агентств Мотоциклы Самолет Минобороны упал в Якутии Интернет Бизнес Ту 154 Финансы ЧМ-2018 Психология Сотрудник ФСБ убил жену и ребенка Здоровье Студенты Кризис и санкции Хоккей Скандал с Новиковым Лайфхак ЗАГС Тест Интервью Суд Еда Транспорт Бэби-боксы Парковки Расстрел Общественный транспорт Горячее Животные Скандалы Заместитель главы школы Олимпийского резерва - педофил? Растения Женщины Музыка Коллекторы Снос монастыря на Качканаре Знаменитости Военный репортаж Экономия Развлечения Деньги Кто заработал Грипп Футбол Видео Мода Спорт Политика Шоу-бизнес Мировые новости Репортаж Корь Погиб бейсджампер Ратмир Нагимьянов Недвижимость Свердловской области Пусть говорят Дети Выставки Убийство Ирины Вахрушевой Голодовка в колонии Новости дня Криминал Биатлон СМИ МЧС Медицина Недвижимость Погода Семья ИГИЛ Доска позора Пожар Эксклюзив Секс Баскетбол Высокие технологии ВУЗ Туризм Экономика Сибирская язва Храм святой Екатерины Необычное Авто Слухи Позитив Дело Пьянкова Ошибки врачей Отношения Статистика Образование Мультимедиа Дорожные воины Скорая помощь Конкурсы ДТП Екатеринбуржцы в разных странах ГИБДД Производство Крушение самолета под Ростовом Мистика Гололед Рецензия В Екатеринбурге -40 градусов История успеха Красота Новости России Отключение света Уралмаш, Эльмаш Опрос Смерть Путин ЖКХ Афиша Фото Истории 9 мая Горящие авто Транспортная реформа Приговор Лошагину Дом-2 Катастрофа Школа Ельцин-центр Мужчины 9 мая Личное ЖКХ Свердловской области Розыск Отдых Самолет Обрушение крыши на Калинина Строительство Новости Культура Дороги Убийство в Рахмангулово Взятки Волейбол Приостановка полетов в Египет История Екатеринбурга Происшествия Религия Расстрел на Депутатской

РАССЫЛКА

Учредитель ООО «Город 66». Директор: Кстенин Сергей Иванович. Редактор сайта: Татьяна Манакова
Редакция портала NGZT.ru
620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, оф. 805, 809, 810. +7(343) 239-46-10, +7(343) 239-46-45, ng@ng66.ru
Предложить свою новостьЧастные объявления
8-950-633-68-02, 8-982-669-71-89 – прием частных объявлений
Размещение рекламы в газете «Наша Газета» и на сайте NGZT.ru: +7(343) 239-43-16, +7(343) 239-64-40, +7(343) 239-61-40, +7(343) 239-43-15
Отдел службы распространения:
(343) 239-46-40, anistratov@ng66.ru
При частичном или полном воспроизведении материалов новостного портала www.NGZT.ru в печатных изданиях, а также теле- радиосообщениях ссылка на издание обязательна. При использовании в Интернет-изданиях прямая гиперссылка на ресурс обязательна. Использование эксклюзивных фотографий портала без разрешения редакции запрещено, в случае нарушения данных требований будут применены нормы законодательства РФ. Редакция портала не несет ответственности за комментарии и материалы пользователей, размещенные на сайте NGZT.ru и его субдоменах. Возрастная категория сайта 16+
Новостной портал Екатеринбурга — NGZT.ru © 2009-2016
Портал работает по технологии «ProSmi» © 2012-2015
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru