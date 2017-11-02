Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге

Осадков не ожидается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В субботу, 4 ноября, будет облачно с прояснениями. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбик термометра будет держаться около нуля градусов. Ветер юго-западный, силой 5-10 метров в секунду.

В воскресенье, 5 ноября, екатеринбуржцев ждет аналогичная погода: переменная облачность, без существенных осадков. Ночью - до -4, днем - не выше +3. Ветер по-прежнему юго-западный, до 10 метров в секунду.