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Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге

Ночные заморозки и сильный ветер: прогноз погоды на длинные выходные в Екатеринбурге
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Фото: архив НАШЕЙ
Осадков не ожидается.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В субботу, 4 ноября, будет облачно с прояснениями. По прогнозу Уральского гидрометцентра, в этот день осадков не ожидается. Температура воздуха ночью опустится до -5 градусов, днем столбик термометра будет держаться около нуля градусов. Ветер юго-западный, силой 5-10 метров в секунду.
 
В воскресенье, 5 ноября, екатеринбуржцев ждет аналогичная погода: переменная облачность, без существенных осадков. Ночью - до -4, днем - не выше +3. Ветер по-прежнему юго-западный, до 10 метров в секунду.
 
В воскресенье, 6 ноября, будет ясно и солнечно. Осадков не ожидается, температура воздуха днем +2 градуса. Ветер западный, до 5 метров в секунду.
 

 

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 03.11.2017, 08:18
Тэги: Погода
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