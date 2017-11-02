Роспотребнадзор оштрафовал медцентр на Химмаше за нарушения санитарных норм

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Сумма штрафа составила 46500 рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017 Медицинский центр "Оберон плюс", на Зои Космодемьянской, 43, был оштрафован управлением Роспотребнадзора по Свердловской области на 46500 рублей. Поводом к штрафу стали многочисленные нарушения санитарного законодательства, которые ведомство выявило во время выездной проверки. – В ходе проверки в деятельности медицинского центра выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, санитарно-эпидемиологических требований к зданиям, сооружениям и помещениям, организации и проведению производственного контроля, организации медицинских осмотров и вакцинации сотрудников, к размещению знака о запрете курения, – сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, Также в ведомстве отметили, что "Оберон плюс" нарушает требования к размещению информации о предоставляемых услугах и нарушает права потенциальных клиентов на получение необходимой информации об исполнителе услуг и режиме его работы. Напомним, недавно Роспотребнадзор оштрафовал одну из екатеринбургских управляющих компаний. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

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