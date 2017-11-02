В Екатеринбурге откроется отделение движения Михаила Ходорковского

"Открытая Россия" будет оказывать юридическую помощь задержанным на митингах.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
В Екатеринбурге 11 ноября откроется отделение движения "Открытая Россия", которое было основано Михаилом Ходорковским, пишет "Коммерсантъ-Урал". На данный момент в новое отделение вступило 20 человек.
Через неделю будет выбран совет, чаще всего состоящий из пяти человек. После этого будет определен руководитель отделения.
– Во всех регионах основные проекты "Открытой России" это бесплатная юрпомощь населению в противостоянии с чиновниками и монополиями — "Открытое право" и проект по контролю за деятельностью чиновников и депутатов, – заявили в пресс-службе отделения.
- "Открытая Россия" будет оказывать в Екатеринбурге юридическую помощь задержанным на митингах, а также будет организовывать лекции о религии, юриспруденции, журналистике.
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