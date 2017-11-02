В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови

16+ Фото: архив НАШЕЙ

Следствие считает, что он с подельниками присвоил 2 миллиона рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017 В Ленинском райсуде будут судить двоих екатеринбуржцев, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что заместитель главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ "Областная станция переливания крови" вместе с экс-начальником ремонтно-эксплуатационного участка договорились со своим знакомым, руководителем фирмы ООО "Технобриз" и "Продоборторг", о заключении фиктивных договоров поставки запасных частей для центрифуг. – При этом обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ "Областная станция переливания крови" в общей сумме свыше 2 млн рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Отмечается, что перед судом предстанут только двое обвиняемых – замглавного врача по хозчасти умер во время следствия. Двум другим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!

Если вы стали очевидцем какого-то события или у вас есть фото/видео c места, сообщите об этом на почту ng@ng66.ru или по телефону 3-615-515. Также можно написать на WhatsApp или Viber по номеру +79221815515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.

Узнай больше! Вступай в группу «Нашей газеты»: