В Екатеринбурге перед судом предстанет экс-сотрудник станции переливания крови

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
В Ленинском райсуде будут судить двоих екатеринбуржцев, обвиняемых в мошенничестве в особо крупном размере.
Следствие считает, что заместитель главного врача по административно-хозяйственной части ГБУЗ "Областная станция переливания крови" вместе с экс-начальником ремонтно-эксплуатационного участка договорились со своим знакомым, руководителем фирмы ООО "Технобриз" и "Продоборторг", о заключении фиктивных договоров поставки запасных частей для центрифуг.
– При этом обвиняемые знали, что не имеют технической возможности для исполнения контракта и не намеревались исполнять взятые на себя обязательства. Таким образом, посредством заключения фиктивного договора обвиняемые похитили денежные средства ГБУЗ "Областная станция переливания крови" в общей сумме свыше 2 млн рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
- Отмечается, что перед судом предстанут только двое обвиняемых – замглавного врача по хозчасти умер во время следствия. Двум другим фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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