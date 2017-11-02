Ущерб – более полутора миллионов: в Екатеринбурге вынесли приговор кредитному мошеннику

Мужчину отправили в колонию на четыре года.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Екатеринбурге суд вынес приговор экс-работнику одного из банков, который похитил более полутора миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

В апреле в полицию о похищении денег заявил представитель одной из кредитных организаций.

– Выяснилось, что к этому преступлению причастен старший менеджер отдела продаж организации, – рассказывают в полиции. – Он, имея доступ к персональным данным клиентов банка, открыл кредитные линии на восемь человек без их ведома. Общая сумма причиненного банку ущерба превысила полтора миллиона рублей.

В итоге против мужчины завели уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере». Суд вынес приговор в виде лишения свободы на четыре года.

Осужденного отправили в колонию общего режима.

Также он заплатит материальный ущерб в 1 миллион 668 тысяч рублей.

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