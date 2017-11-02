В ноябре «Екарту» можно будет пополнить в 60 банкоматах по Екатеринбургу

Но такую услугу предоставит только "Сбербанк".
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
В Екатеринбурге еще 36 банкоматов оснастят картридерами, через которые можно будет пополнить "Екарту", сообщили в пресс-службе "Уральского банка Сбербанка".
В середины ноября горожане смогут самостоятельно пополнять "Екарты" на более чем 60 банкоматах в Екатеринбурге. Как сообщает пресс-служба "Сбербанка", для этого сотрудники финансового учреждения установили специальные картридеры еще на 36 устройствах.
По словам управляющего свердловским отделением "Сбербанка" Михаила Киселя, такая услуга уже популярна у горожан. Устройства самообслуживания пока действуют на восьми станциях метро, в пяти торговых центрах ("Гринвич", "Мегаполис", "Алатырь", "Ботаника Молл", "Глобус") и в университетах города.
По данным компании, чаще всего екатеринбуржцы пополняют "Екарты" на станции метро "Площадь 1905 года", на втором месте станция "Чкаловская", на третьем — "Геологическая". "Сбербанк" планирует установить устройства с функцией пополнения "Екарты" в каждом районе, чтобы уменьшить очереди.
- С 25 октября повременной тариф "Екарты" начали тестировать на частных перевозчиках. К нему присоединились 22 маршрута.
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