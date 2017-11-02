В Свердловской области начались масштабные проверки предприятий с долгами по зарплате

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Сотрудники прокуратуры посетят самые проблемные объекты. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017 Свердловская прокуратура по поручению замгенпрокурора РФ Юрия Пономарева начала проверки предприятий, имеющих долги по зарплате. Сотрудники прокуратуры посетят проблемные объекты с многомиллионными долгами по заработной плате. - В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям работодателей, не соблюдающих сроки выплаты заработной платы, стимулирующих и компенсационных выплат (пособий, больничных листов, премиальных вознаграждений) и имеющих задолженность перед работниками, - сообщили в ведомстве. Территориальные прокуроры проведут заслушивания работодателей. В мероприятиях примут участие также главы муниципалитетов. Подведение итогов запланировано к 20 декабря. По данным Свердловскстата, долги по зарплате в регионе выросли в 3 раза на предприятиях, не относящихся к малому бизнесу.

Ранее НАША сообщала о свердловском предприятии, которое задолжало сотне сотрудников более миллиона рублей. Директор компании долгое время скрывался за границей, но в итоге был задержан. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

В Нижнем Тагиле перед судом предстанет директор завода, которого после проведения "Прямой линии" попросил проверить Владимир Путин. Директор заявил сотрудникам, не получавшим зарплату, что отдаст деньги, если его попросит президент. Теперь главе предприятия грозит срок. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми!

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, 03.11.2017, 14:48

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 03.11.2017, 14:48Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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