В Свердловской области осудили парня, убившего хозяина покусавшей его собаки

Мужчина насмерть забил оппонента табуреткой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017

В Новой Ляле 20-летнего местного жителя признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Следствие установило, что ночью 10 июня молодой человек вошел в один из частных домов Новой Ляли, где в тот момент находились двое мужчин и одна женщина.

– Подсудимый стал предъявлять находившимся в доме гражданам претензии по поводу того, что их собака накануне укусила его, – сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Между незваным гостем и хозяином жилища началась словесная перепалка. После этого подсудимый стал жестоко избивать 42-летнего мужчину руками, ногами и табуреткой.

Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области.

В ходе избиения пострадавший получил травму головы, от которой погиб на месте.

В следственном комитете отметили, что подсудимый нигде не работал и злоупотреблял спиртным.

Суд приговорил молодого человека к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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