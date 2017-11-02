Владимир Путин присвоил главному синоптику Свердловской области звание заслуженного метеоролога России

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017
Владимир Путин присвоил главному синоптику Свердловской области Галине Шепоренко звание заслуженного метеоролога России.
– Меня наградил? Я ещё не в курсе. Знала, что делалось представление от имени управления, но я не думала, что это будет подписано на уровне президента, – цитирует Шепоренко E1.
Также президент страны присвоили почетное звание заслуженного работника высшей школы РФ профессору Уральского государственного аграрного университета Борису Воронину и профессору Российского государственного профессионально-педагогического университета Олегу Лехову.
– Областью моих интересов является аграрно-правовая наука. Все мои публикации и научные труды посвящены вопросам правового обеспечения землепользования, продовольственной безопасности, развитию сельских территорий, правовому регулированию экологических проблем.
Сегодня перед аграрной наукой стоят масштабные задачи, и я вижу свою первостепенную роль в поиске современных решений совместно с коллективом учёных и студентов вуза, - цитирует Бориса Воронина пресс-служба УрГАУ.
Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!