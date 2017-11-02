Завтра в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи

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Строители завершили основные работы по благоустройству территории. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 03.11.2017 В День народного единства в Екатеринбурге откроют площадь перед Дворцом молодежи. Строители завершили основные работы по благоустройству территории и уже завтра горожане смогут пройтись по обновленному бульвару молодежи. – Важно, что в разработке плана благоустройства территории активное участие принимали специалисты "Мастерской Белянкина" – последователи архитектора Геннадия Белянкина, под руководством которого строилось здание Дворца молодежи. Они учли изначальную идею архитектора. Мы надеемся, что это пространство станет местом, где будет собираться активная молодежь, – рассказал директор Дворца молодежи Константин Шевченко. Добавим, что сейчас у Дворца молодежи стоит "Звезда", которая раньше украшала Ельцин Центр. Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте" и узнавайте новости первыми!

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, 03.11.2017, 16:19

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Олег Галимов , 03.11.2017, 16:19Тэги: Новости Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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