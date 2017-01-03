Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах

В диспетчерской сказали, что там встали насосы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Во вторник, 3 января, в ЖК «Рассветный», расположенном на ЖБИ в Екатеринбурге, полностью отключили воду. Об этом очевидцы сообщили «Областной газете».

В тот же день вода все-таки появилась. Но не обычная, а коричнево-рыжего оттенка. По словам жильцов, в диспетчерской им сообщили, что причинной аварии послужили вставшие насосы.