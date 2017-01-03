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Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах

Жильцы домов на ЖБИ в Екатеринбурге жалуются на грязную воду в кранах
16+
Фото: youtube.com
В диспетчерской сказали, что там встали насосы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Во вторник, 3 января, в ЖК «Рассветный», расположенном на ЖБИ в Екатеринбурге, полностью отключили воду. Об этом очевидцы сообщили «Областной газете».

В тот же день вода все-таки появилась. Но не обычная, а коричнево-рыжего оттенка. По словам жильцов, в диспетчерской им сообщили, что причинной аварии послужили вставшие насосы.

  • На месте коммунальной аварии работала аварийная группа. Однако вода остается грязной и холодной.
  • Жильцы ЖК «Рассветный» собираются потребовать перерасчет.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.01.2017, 14:20
Тэги: ЖКХ, Видео
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