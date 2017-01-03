Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии

Он привез несовершеннолетним осужденным в подарок книги.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

31 декабря за несколько часов до Нового года в Кировградскую воспитательную колонию приехал известный артист клоунады Юрий Куклачев, рассказали сегодня, 4 января, в пресс-службе ГКФСИН Свердловской области.

Артист устроил воспитанникам колонии «Урок доброты», рассказал подросткам о своей жизни, добре, зле, любви, совести и вере.

- Главное в любой жизненной ситуации слушать, что вам подсказывает ваше сердце, - говорил Юрий Куклачев. - То, что вы оказались в местах лишения свободы, не значит, что пути к другой жизни для вас нет. Вы сами выбираете свой путь, надо лишь жить сердцем.

Потом Юрий Куклачев раздал ребятам маленькие шарики и провел короткий урок начинающего клоуна. Он показал им, как жонглировать мячами и кольцами.

- Это отлично развивает работу мозга, всем советую попробовать, — сказал артист.

Перед отъездом Юрий Куклачев подарил воспитанникам свои книги из цикла «Школа доброты». - Эта книга написана специально для них. В ней — весь опыт, накопленный мной за 65 лет. Каждому из парней я пожал руку и увидел в их глазах, что они меня поняли, — рассказал Юрий Дмитриевич.