Клоун Юрий Куклачев за несколько часов до Нового года оказался в свердловской колонии

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017
31 декабря за несколько часов до Нового года в Кировградскую воспитательную колонию приехал известный артист клоунады Юрий Куклачев, рассказали сегодня, 4 января, в пресс-службе ГКФСИН Свердловской области.
Артист устроил воспитанникам колонии «Урок доброты», рассказал подросткам о своей жизни, добре, зле, любви, совести и вере.
- Главное в любой жизненной ситуации слушать, что вам подсказывает ваше сердце, - говорил Юрий Куклачев. - То, что вы оказались в местах лишения свободы, не значит, что пути к другой жизни для вас нет. Вы сами выбираете свой путь, надо лишь жить сердцем.
Потом Юрий Куклачев раздал ребятам маленькие шарики и провел короткий урок начинающего клоуна. Он показал им, как жонглировать мячами и кольцами.
- Это отлично развивает работу мозга, всем советую попробовать, — сказал артист.
Перед отъездом Юрий Куклачев подарил воспитанникам свои книги из цикла «Школа доброты».
- Эта книга написана специально для них. В ней — весь опыт, накопленный мной за 65 лет. Каждому из парней я пожал руку и увидел в их глазах, что они меня поняли, — рассказал Юрий Дмитриевич.
- По словам несовершеннолетних осужденных, встреча с известным клоуном стала для них лучшим новогодним подарком.
- Юрий Куклачев впервые побывал у воспитанников Кировградской ВК 2 года назад — 31 декабря 2014 года он устроил для мальчишек представление.
- Юрий Куклачев является основателем первого в мире театра кошек. Также он основатель образовательного проекта «Международная ассоциация «Школа доброты» и регулярно проводит «Уроки доброты» в школах и детских учреждениях, в том числе в воспитательных колониях по всей России.