Домашние посиделки, катки и прогулки: НАША подсмотрела, как жители Екатеринбурга развлекаются в новогодние каникулы

Мы заглянули на странички горожан в социальных сетях и узнала, какие виды отдыха в эти каникулы у нас наиболее популярны.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Сегодня, 4 января, для нас наступил своеобразный «экватор» новогодних каникул. Жители Екатеринбурга отдыхают и развлекаются, на время забыв о работе и делах. И ничуть не стесняются делиться впечатлениями и моментами каникул в социальных сетях. И правильно делают.

Не удивительно и ожидаемо, что самое популярное место для прогулок в Екатеринбурге в эти дни – ледовый городок на Площади 1905 года. Снимки из него появляются в Инстаграме каждые несколько минут. Народу там так много, что горожане жалуются – находиться в городке некомфортно и тесно.

- Вывод из сегодняшнего похода на главную уральскую ёлку - нафиг надо. Батониться дома надоело, поэтому поехали. Народу - тьма, как-будто там показывают диво-дивное, естессно, с коляской не пропихнешься. Вышли из этого ада и посмотрели со стороны - ёлка та же (хоть что-то стабильно в этом мире). Ничего "Вау" я не увидела, а может не заметила. Помнится, лет 6 назад, мы ходили на ёлку ночью, часа в три - самый лучший вариант, чтобы всё рассмотреть и покататься с горки (я знаю, все так хотят), - написала одна из посетительниц городка.

Другой не менее популярный вид отдыха в праздники - сходить в гости к родным. Вот Полина знает толк в бабушкиных угощениях.

Погода так и шепчет... И вовсе не о том, что вы могли подумать. Погода располагает на разнообразные покатушки. Коньки, сноуборды, лыжи. Активно и полезно, особенно после праздничных застолий.

В выходные, а особенно такие затяжные, как новогодние праздники, в социальных сетях учащаются посты милоты. Это когда горожане фотографируются с котиками, собачками, енотиками и пишут что-то доброе. Или ничего не пишут, а только постят милоту.

Самые смелые отваживаются сделать то, о чем думали, но все не решались или времени не хватало. У @Sofiko482 все звезды сошлись в нужное время и в нужном месте. В эти праздники она вместе с друзьями поселилась в лесу.

Крис сегодня повезло меньше и экватор праздников она проводит (совсем как журналист НАШЕЙ) на работе. Но, судя по жизнерадостному фото, она этим не сильно расстроена. Может предположить, что она любит свою работу, точь-в-точь как журналист НАШЕЙ.