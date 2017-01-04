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Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области

Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области
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Фото: архив НАШЕЙ
В период аномальных морозов спасатели МЧС работают в усиленном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

На севере Свердловской области с 5 по 7 января ожидаются аномальные морозы. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», температура там может опуститься до минус 35 – 40 градусов, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели предупредили, что из-за низких температур могут произойти сбои в работе коммунальных служб, общественного транспорта и в энергохозяйстве.

Нам советуют отказаться от дальних поездок, поскольку риск аварий в такую погоду возрастает. Водителям-дальнобойщикам стоит одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.

  • В период аномальных морозов спасатели МЧС работают в усиленном режиме.  В готовности находятся 44 мобильных пункта обогрева, которые в случае ЧС будут развернуты на автодорогах в кратчайшие сроки.
  • В Главном управлении МЧС России по Свердловской области работает  «горячая линия» для автомобилистов - (343) 371-45-50. По этому телефону можно получить помощь в случае возникновения непредвиденных и аварийных ситуаций на автотрассах.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 04.01.2017, 23:40
Тэги: Погода
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