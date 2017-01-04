Синоптики выступили с экстренным предупреждением о 40-градусных морозах в Свердловской области

В период аномальных морозов спасатели МЧС работают в усиленном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

На севере Свердловской области с 5 по 7 января ожидаются аномальные морозы. По данным ФГБУ «Уральское УГМС», температура там может опуститься до минус 35 – 40 градусов, сообщили в пресс-службе МЧС.

Спасатели предупредили, что из-за низких температур могут произойти сбои в работе коммунальных служб, общественного транспорта и в энергохозяйстве.

Нам советуют отказаться от дальних поездок, поскольку риск аварий в такую погоду возрастает. Водителям-дальнобойщикам стоит одеваться по сезону, не забывать про теплую одежду и обувь, запастись горячим чаем, иметь по возможности запас горючего.