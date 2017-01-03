Главное условие – трезвый водитель и веселые пассажиры: в Ревде «соберут» новогоднюю елку из автомобилей

Автомобили станут «веточками», а пассажиры - гирляндой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.01.2017

Сегодня, 4 января, в 22:00 в Ревде водители устроят необычный флешмоб. На парковке возле магазина «Магнит» они выстроят из машин фигуру новогодней елки.

Автором этой идеи стал фотограф Александр Троценко, известный видеороликами с квадрокоптера. По его словам, цель акции – выстроить красивую новогоднюю открытку от лица водителей Ревды.

Принять участие в этом флешмобе может любой автолюбитель. В числе условий – исправный автомобиль с трезвым водителем, который соблюдает ПДД, час свободного времени, а также наличие веселых пассажиров с фонариками или сотовыми телефонами, которые будут выполнять функцию гирлянды.

На видео: новогодний флешмоб в Челябинске