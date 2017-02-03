В Екатеринбург из Киева едет чудесная икона с загадочным стеклом

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
Сегодня, 4 февраля, в Екатеринбург прибывает чудесная икона – образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение» из Введенского мужского монастыря Киева.
– В Екатеринбург из Введенского мужского монастыря Киева прибудет чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Призри на смирение». Торжественная встреча святыни состоится в Храме-на-Крови, возглавит ее митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, – уточнили в пресс-службе епархии.
Пробудет икона в нашем городе до конца февраля.
- Образ Пресвятой Богородицы из мужского монастыря Киева является списком с чудотворной иконы 1420 года, явившейся на Каменном озере в Псковской области. В главный храм Введенского мужского монастыря он был передан схимонахиней Феодорой в 1994 году, хранившей ее у себя в течение 55 лет. В августе 1993 года лик Богородицы с младенцем отпечатался на стекле, прикрывавшем икону и не соприкасавшемся с ней. Киевские ученые, проведя всестороннее исследование, пришли к выводу, что изображение на стекле является нерукотворным, и в то же время не смогли дать научного объяснения совершившемуся чуду. Свидетельством благодатной помощи людям и исцеления недужных, обращавшихся к ней с молитвами, стали многочисленные украшения иконы.