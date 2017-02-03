«Хватит меня лизать»: серовский сталагмит из фекалий обзавелся Твиттером

На данный момент глыбу уже снесли.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
Глыба из фекалий, которую обнаружили в Серове, обзавелась собственным Твиттером.
Страница была зарегистрирована 2 февраля, на данный момент на нее подписано 78 человек.
Сталагмит опубликовал всего 6 твиттов. В первом он просто сообщил, что все плохо. Далее рассказал, что является проектом Трампа. Потом сообщил, что скоро весна... Но самым популярным является этот.
- В блоке данного общежития в конце января на первом этаже образовалась ледяная глыба в два метра высотой. Периодически подтаивая, «сосулька» заливала лестничную клетку нечистотами и распространяла зловонный запах. В квартирах людей из-за постоянной сырости возникла плесень, а деревянные двери разбухли и разваливаются .
- 3 февраля сталагмит снесли.