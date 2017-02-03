«Хватит меня лизать»: серовский сталагмит из фекалий обзавелся Твиттером

На данный момент глыбу уже снесли.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017

Глыба из фекалий, которую обнаружили в Серове, обзавелась собственным Твиттером.

Страница была зарегистрирована 2 февраля, на данный момент на нее подписано 78 человек.

Сталагмит опубликовал всего 6 твиттов. В первом он просто сообщил, что все плохо. Далее рассказал, что является проектом Трампа. Потом сообщил, что скоро весна... Но самым популярным является этот.

