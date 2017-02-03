Сотрудница свердловского ГУФСИН будет выступать в единственной «команде в погонах» высшей лиги КВН

Ранее Екатерина Олинчук выступала в «Шоу Уральские Пельмени».
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
На гала-концерте «КиВиН-2017», который состоялся в Сочи, был сформирован состав высшей лиги КВН этого года. Вошла туда и единственная на данный момент «команда в погонах» «Приказ 390».
В команде будет выступать и жительница Екатеринбурга, сотрудница ГУФСИН Екатерина Олинчук.
– Рядовой внутренней службы Екатерина Олинчук служит в должности младшего инспектора дежурной службы СИЗО-5, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. – Ранее Екатерина выступала в «Шоу Уральские Пельмени».
- Телеверсия гала-концерта будет показана на «Первом канале» в воскресенье 12 февраля, в 22.30 по московскому времени.