Трамваи стоят, света нет: на трех улицах Екатеринбурга отключили электричество

Без света остались улицы Сулимова, Боровая и Менделеева.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
В Екатеринбурге сегодня, 4 февраля, в районе 13 часов на трех улицах исчез свет.
Без электричества остались улицы Менделеева, Сулимова, Боровая.
– Мы увидели резкую вспышку света, – рассказала читательница НАШЕЙ Ирина. – Затем все погасло. Трамваи стоят на путях, электричества нет.
В МРСК пояснили, что об аварии они знают.
– Ориентировочно через два часа электричество должно появиться, бригада уже выехала на место аварии, – прокомментировали на горячей линии компании.
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