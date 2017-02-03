Кризис? Нет, не слышали. Турпоток круизов растет в кризисный период

Туристический поток на круизы растет.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017

Продажи круизов по сравнению с классическими турами увеличились почти на 30%, сообщает profi.travel.

Популярность путешествий на воде, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, определена соотношением «цена-качество». По словам руководителей крупных круизных компаний, туристы получают большой пакет качественных услуг за сравнительно небольшие деньги.

Это и возможность увидеть другие страны, и перемещение на корабле класса, равного 5-звездному отелю, и система «All inclusive» и т.д.

Заполняемость кораблей некоторых круизных фирм в 2016 году составила 100%. Больше семей стали путешествовать с детьми. Увеличилось и количество тех, кто бронирует туры заранее. Так, на 2018 год забронировали путешествия более 1000 пассажиров – на 34% больше, чем в прошлом году.