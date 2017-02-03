Кризис? Нет, не слышали. Турпоток круизов растет в кризисный период

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.02.2017
Продажи круизов по сравнению с классическими турами увеличились почти на 30%, сообщает profi.travel.
Популярность путешествий на воде, несмотря на нестабильную экономическую ситуацию, определена соотношением «цена-качество». По словам руководителей крупных круизных компаний, туристы получают большой пакет качественных услуг за сравнительно небольшие деньги.
Это и возможность увидеть другие страны, и перемещение на корабле класса, равного 5-звездному отелю, и система «All inclusive» и т.д.
Заполняемость кораблей некоторых круизных фирм в 2016 году составила 100%. Больше семей стали путешествовать с детьми. Увеличилось и количество тех, кто бронирует туры заранее. Так, на 2018 год забронировали путешествия более 1000 пассажиров – на 34% больше, чем в прошлом году.
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Путешествовать на воде туристы предпочитают в страны Средиземноморья: Италию, Испанию, Францию, Мальту. Признание получили и летние круизы из Санкт-Петербурга, а также осенняя серия водных турне «Западная Европа». Недельный маршрут дает возможность посетить Лондон, Париж, Амстердам и Брюссель.
Охотнее туры раскупают, если на направление выходит новый лайнер.