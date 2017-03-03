«Я заплакал вместе с ней»: музыкальный продюсер Максим Фадеев заступился за участницу «Минуты славы» из Нижнего Тагила

Свое отношение о произошедшем на проекте музыкант выразил в сообщении в Instagram.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

После выступления в первом туре Виктории Стариковой из Нижнего Тагила на «Минуте славы», члены жюри обрушились на девочку с критикой. Как признался Максим Фадеев, оставить без комментария произошедшее в эфире Первого канала он не мог, поскольку сам является отцом, педагогом и музыкантом.

– На мой взгляд отношение г-на Познера к этому маленькому ребенку было очень жестоким и абсолютно бесчувственным. Безусловно критика должна быть, но она должна быть аккуратной и не злой. В отношении такой маленькой девочки критика должна быть в виде игры либо мягкая и отеческая. Но г-н Познер избрал другой стиль общения с ребенком ростом не выше 40 см. Когда я смотрел, что ей говорили члены жюри, я заплакал вместе с ней, – написал на своей странице в Instagram музыкальный продюсер.

Жюри проекта засыпало юную участницу вопросами. В частности, кто и почему выбрал для выступления песню Зефиры. А позже прозвучала мысль о тщеславии родителей.

– Почему она должна оправдываться и объясняться, кто выбрал эту песню и что она в нее вкладывает! Она не обязана бросаться всевозможными интеллектуальными изречениями, дабы побаловать слух таких избалованных мужей. Она просто пела, стараясь передать свои чувства, – прокомментировал в Instagram Фадеев.