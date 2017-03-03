РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник

По признанию самой пенсионерки, чувствует она себя относительно хорошо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

Встреча с пенсионеркой прошла в квартире иерея Константина Вострецова, который ухаживал последнее время за старушкой, сообщает URA.RU 4 марта. На выходные священник забрал пожилую женщину из больницы. Чуть позже Дарья Фомина вернется в лечебницу.

О том, в каком медицинском учреждении наблюдается пенсионерка и от чего лечится, в епархии не разглашают. По словам самой старушки, единственное что ее беспокоит – это постоянные головные боли и головокружение. В остальном чувствует она себя хорошо.

В доказательство этого сотрудники Екатеринбургской епархии записали видео с пенсионеркой.