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РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник

РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник
16+
По признанию самой пенсионерки, чувствует она себя относительно хорошо.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

Встреча с пенсионеркой прошла в квартире иерея Константина Вострецова, который ухаживал последнее время за старушкой, сообщает URA.RU 4 марта. На выходные священник забрал пожилую женщину из больницы. Чуть позже Дарья Фомина вернется в лечебницу.

О том, в каком медицинском учреждении наблюдается пенсионерка и от чего лечится, в епархии не разглашают. По словам самой старушки, единственное что ее беспокоит – это постоянные головные боли и головокружение. В остальном чувствует она себя хорошо.

В доказательство этого сотрудники Екатеринбургской епархии записали видео с пенсионеркой.

  • Об исчезновении пожилой женщины стало известно 2 марта. По словам соседей Дарьи Фоминой, пенсионерка переписала на священнослужителя свою квартиру. А в скором времени тот увез бабушку в неизвестном направлении.
  • Священник пояснил, что продажа квартиры была вынужденной мерой. Пенсии старушки не хватало, чтобы содержать ее и лечить.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Наталья Ксенофонтова, 04.03.2017, 11:45
Тэги: Религия, Видео, Здоровье
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