РПЦ показала бабушку, которую вывез из дома священник

По признанию самой пенсионерки, чувствует она себя относительно хорошо.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017
Встреча с пенсионеркой прошла в квартире иерея Константина Вострецова, который ухаживал последнее время за старушкой, сообщает URA.RU 4 марта. На выходные священник забрал пожилую женщину из больницы. Чуть позже Дарья Фомина вернется в лечебницу.
О том, в каком медицинском учреждении наблюдается пенсионерка и от чего лечится, в епархии не разглашают. По словам самой старушки, единственное что ее беспокоит – это постоянные головные боли и головокружение. В остальном чувствует она себя хорошо.
В доказательство этого сотрудники Екатеринбургской епархии записали видео с пенсионеркой.
- Об исчезновении пожилой женщины стало известно 2 марта. По словам соседей Дарьи Фоминой, пенсионерка переписала на священнослужителя свою квартиру. А в скором времени тот увез бабушку в неизвестном направлении.
- Священник пояснил, что продажа квартиры была вынужденной мерой. Пенсии старушки не хватало, чтобы содержать ее и лечить.