В Академическом поймали мужчин, ворующих пожарные рукава

Средства для пожаротушения они выносили целыми мешками.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.03.2017

Злоумышленников задержали благодаря бдительности оператора видеонаблюдения Академического, сообщает e1.ru 4 марта. Мужчина заметил автомобиль, на который у него была ориентировка. Ранее в районе уже был совершен ряд краж пожарных рукавов. Инвентарь стал пропадать из домов в декабре 2016 года.

Дежурный отследил передвижение машины – она направилась к дому № 151 на улице Краснолесья. Оператор отправил сигнал районной группе быстрого реагирования. Пока силовики ехали к месту вызова, дежурный продолжал следить за злоумышленниками. Они пробыли около часа в подъезде дома, после чего вышли с мешками пожарных рукавов.