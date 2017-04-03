Бывший майор изнасиловал трех детей в Нижнем Тагиле

Мужчину задержали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Нижнем Тагиле арестован бывший милиционер Олег Щ., подозреваемый в изнасиловании трех детей, сообщает Znak.com 3 апреля.

Экс-майор изнасиловал трех девочек за последние восемь месяцев

В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело в отношении 47-летнего экс-майора милиции, которого подозревают в надругательстве над тремя маленькими девочками , проживающими по соседству с ним. В материалах уголовного дела говорится, что мужчина изнасиловал детей в разное время за период с июля 2016 года по март 2017-го.

По версии следствия, майор заманивал девочек в свою «десятку», увозил их в гаражно-садовый кооператив «Локомотив», где на закрытой платной парковке прямо в салоне своего ВАЗа насиловал их. Жертвами бывшего силовика, по предварительным данным, стали девочки 11, 9 и 7 лет.

Отец одной из пострадавших обратился в полицию

В полицию с заявлением об изнасиловании обратился 25 марта отец одной из пострадавших девочек. Он сообщил полицейским, что знает, кто надругался над его дочерью. В тот же вечер сотрудники правоохранительных органов задержали Олега в в комнате общежития, где он проживал. Во время обыска также были изъяты одеяло, чехлы на автомобильных кресел и два системных компьютерных блока. Экс-майора поместили под стражу на два месяца.

- Бывший майор милиции был уволен из органов внутренних дел в начале 2011 года. 25 марта 2017 года граждане обращались с заявлением в органы внутренних дел Нижнего Тагила, после чего была проведена проверка, а все собранные материалы переданы в Следственный комитет, где в настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело. Полиция в свою очередь осуществляет оперативное сопровождение. Кто бы ни был виновником преступлений, на объективность расследования это не повлияет, - сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.