Екатеринбургское метро проверят на уязвимость после теракта в Санкт-Петербурге

В Свердловской области усилят антитеррористические меры безопасности.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
В Екатеринбурге станции метрополитена проверят на уязвимость после взрыва в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» 4 апреля.
Губернатор Евгений Куйвашев поручил силовым структурам усилить взаимодействие по противодействию террористической угрозе в Свердловской области. В ближайшее время специалисты проверят станции екатеринбургского метро, после чего будет дана оценка уязвимости метрополитена уральской столицы. Кроме этого, на территории всего региона будет усилен досмотр пассажиров транспорта.
Ранее замгенпрокурора РФ по УрФО Юрий Понамарев выступил с обращением к правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Так, силовикам рекомендовано усилить антитеррористические меры в Свердловской области, Россельхознадзору рекомендовано проверить защиту ветеринарных и научно-исследовательских лабораторий, а также скотомогильников. Ростехнадзор должен провести проверки защиты ядерных установок и пунктов хранения радиоактивных веществ.
- Взрыв в метро Санкт-Петербурга прогремел днем 3 апреля. По состоянию на 4 апреля погибли 14 человек - 11 на месте, еще трое в больнице, пострадало около 50 человек. Известно, что в вагоне поезда на синей ветке метро подорвался смертник, еще одно взрывное устройство было обнаружено и обезврежено на другой станции.
- Вскоре после теракта в Санкт-Петербурге были усилены меры безопасности в аэропорту, метро и на вокзалах Екатеринбурга и других российских городов.
- Музыкальная группа из Екатеринбурга находилась в поезде петербургского метро в момент взрыва. Подробнее здесь.