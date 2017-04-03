Екатеринбургское метро проверят на уязвимость после теракта в Санкт-Петербурге

В Свердловской области усилят антитеррористические меры безопасности.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017

В Екатеринбурге станции метрополитена проверят на уязвимость после взрыва в Санкт-Петербурге, сообщает «Интерфакс» 4 апреля.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил силовым структурам усилить взаимодействие по противодействию террористической угрозе в Свердловской области. В ближайшее время специалисты проверят станции екатеринбургского метро, после чего будет дана оценка уязвимости метрополитена уральской столицы. Кроме этого, на территории всего региона будет усилен досмотр пассажиров транспорта.

Ранее замгенпрокурора РФ по УрФО Юрий Понамарев выступил с обращением к правоохранительным органам и надзорным ведомствам. Так, силовикам рекомендовано усилить антитеррористические меры в Свердловской области, Россельхознадзору рекомендовано проверить защиту ветеринарных и научно-исследовательских лабораторий, а также скотомогильников. Ростехнадзор должен провести проверки защиты ядерных установок и пунктов хранения радиоактивных веществ.