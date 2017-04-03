Музыканты из Екатеринбурга находились в поезде петербургского метро во время теракта

Екатеринбуржцы ехали в аэропорт, чтобы улететь домой.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 04.04.2017
Музыкальная группа из Екатеринбурга находилась в одном из вагонов поезда петербургского метро, когда в нем произошел взрыв, сообщает tagilcity 4 апреля.
В поезде метро, в котором 3 апреля подорвался смертник, ехала екатеринбургская группа «ГештальТ» - в Петербург музыканты приехали в рамках весеннего творческого тура. Сольный концерт группа отыграла 31 марта, 3 апреля екатеринбуржцы сели на петербургское метро, чтобы добраться до аэропорта и вернуться в Екатеринбург.
Группа находилась во втором вагоне с начала поезда. Взрыв прогремел в середине состава:
- Был очень громкий удар. Будто ударили гигантской кувалдой по вагону. О взрыве и теракте тогда не подумалось, тем более, рядом сказали, что у кого-то взорвался телефон. Я поверил, страшно не было. Может проводка замкнула или предохранитель взорвался: чего только не может случиться в метро, - рассказал солист группы Александр Чвала. - Народу много, но без паники. Только донеслись крики девушки, истеричные такие. Но не верилось что теракт. Ни с нашей стороны, ни в центре паники не было. Все были шокированы и напоминали зомби. Даже две раненые женщины молча стояли в крови и просто смотрели перед собой. Кричала только одна девушка.
Екатеринбуржцы решили не приближаться к взорванному вагону и пересели на другую ветку - тогда метро еще работало (позже перекрыли все станции). Им удалось благополучно добраться до аэропорта и вернуться домой.
- Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел днем 3 апреля. Установлена личность смертника, подорвавшего себя в одном из вагонов - это Акбаржон Джалилов 1995 года рождения.
- На месте взрыва погибли 11 человек, еще трое скончались в больницах. Всего пострадавших - 49 человек.
- Вскоре после взрыва на другой станции метро было обнаружено самодельное взрывное устройство. Специалисты успешно обезвредили его.
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Маша Шмурыгина, 04.04.2017, 17:56
Тэги: Видео, Происшествия
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